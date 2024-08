Liza Minnelli megírja emlékiratait, mert elégedetlen a róla szóló dokumentumfilmekkel

A 78 éves amerikai színész és énekes 2026 tavaszán adja ki a könyvet, amely végigvezeti az olvasókat a karrierjén, a kábítószer-visszaélésekről és a szerelmi életéről egyaránt. Minnelli egyike annak a 25 előadónak, akik Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat is nyertek, írta meg a The Guardian.

Legismertebb szerepeit az 1972 -es Kabaréban, A Liza With A Z című tévés koncertfilmjében és Martin Scorsese 1977-es New York, New York című musical-drámájában kapta. A People magazinnak nyilatkozva Minnelli elmondta: „Mivel elég idős vagyok, az emberek arra kértek, hogy írjak könyveket a karrieremről, az életemről, a szerelmeimről, a családomról.”

Úgy érezte, hogy a karrierjéről szóló dokumentumfilmek nem lettek jók, és azt állította, hogy olyan emberek készítették őket, akik azt mondták, hogy „nem ismerik a családomat, és nem ismernek igazán engem sem”. Minnelli hozzátette :

Teljesen megőrültem. Egy este vacsora közben, úgy döntöttem, ez a saját átkozott történetem, megosztom veletek mindazért a szeretetért miatt, amit nekem adtatok.

A könyvet Michael Feinstein amerikai énekes segítségével írta, aki 40 éve a színésznő barátja, és a Grand Central Publishing fogja kiadni. A Maybe this time című kabarédal szövegét idézve Minnelli elárulta, hogy „hihetetlen események és életveszélyes csaták után[...] igazán Lady Peaceful, Lady Happy [Békés, boldog hölgy – a szerk.] vagyok. Köszönöm mindenkinek, hogy annyira szerettek engem [...]aggódtok értem” − tette hozzá.

Végül elmondta: „Szeretném, ha tudnátok, hogy még mindig itt vagyok, még mindig nagyszerű vagyok, még mindig szeretem az életet és még mindig alkotok. Szóval, amíg ez a könyv meg nem érkezik, tudjátok, hogy nevetek, minden szempontból biztonságban vagyok, a szeretteim vesznek körül, és izgatottan várom , mi a helyes az élet görbéje körül. Gyerekek, várjatok, amíg ezt hallhatjátok.”