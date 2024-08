Özönlenek a fesztiválozók Budapestre – megnyitott a Sziget

Szerdán hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Sziget Fesztivál, ahova idén 100 országból érkeznek látogatók. A Budapest szívében felépített fesztiválvárosban, amit a Szabadság Szigeteként is emlegetnek, idén ötven helyszínen ezernél is több program várja azokat, akik néhány napra szeretnék maguk mögött hagyni a monoton hétköznapokat, és egy másik dimenzióba átlépve szívesen elmerülnének az ottani színes kavalkádban.

Ez már a harmincadik alkalom, hogy Budapest szívében egy másik város épül, a sokszínűség, az elfogadás, az emberség és a szeretet jegyében. A Sziget Fesztivál által hirdetett értékeket világszerte ismerik, nem véletlenül érkeznek a Föld legtávolabbi pontjairól is annyian ide minden évben – ki ne szeretne feloldódni egy olyan közegben, ami feledteti a hétköznapok gondjait, és ahol teljes mértékben önmaga lehet? Egy olyan világban, ahol mindenki visszamosolyog ránk.

A Sziget Fesztivál a Szeretet Forradalmát tűzte zászlajára, és még a programjaival is a sokszínűséget hirdeti – aki hat napra beköltözik a rendezvény területére, vagy akár csak egyetlen estére kilátogat, már a kínálat sokféleségébe is garantáltan beleszédül. Persze lehet azzal jönni, hogy miért nem a kedvenc előadónkat állítják színpadra, mennyi a sör, és mekkora a tömeg a K-hídon. De aki volt már valaha másik, hasonló volumenű rendezvényen, az jól tudja, hogy

a Sziget-élmény jócskán túlmutat a Nagyszínpadon fellépő neveknél.

A fesztivál ideje alatt valahogy az egész főváros megváltozik. Budapest utcáin járva összekacsintanak, akiknek ott virít a csuklóján a belépésre jogosító karszalag, de ugyanez történik a szentendrei HÉV-en, amely folyamatosan szállítja a látogatókat a valóságot és a Sziget-világot szimbolikusan összekötő K-híd felé. A pánt valamiféle összetartozás-érzést ébreszt bennük – jelzi, hogy mind egy olyan közösség részesei, amellyel egytől egyig azonosulni tudnak.

A szervezők tájékoztatása szerint idén 100 országból érkeznek vendégek a Szigetre, így a helyszínen ezúttal is egy nagyon színes és pezsgő társasági életre lehet majd számítani. Már maga a fesztivál dekorációja is megadja az alaphangulatot ehhez, ami az idei évben – ahogy azt a keddi sajtóbejáráson a saját szemünkkel is láthattuk – valami egészen parádés! Az első fecskék már a nyitás előtti napon beköltöztek (ahogy arról tegnap beszámoltunk, Hollandiából csaknem kétezren érkeztek a Sziget Express járatain), mától pedig csak úgy özönlenek majd a látogatók a Budapest szívében lüktető fesztiválvárosba, ahol

szerda este a pop hercegnője, Kylie Minogue lép fel főműsoridőben a Nagyszínpadon.

Persze az ausztrál díva mellett még egy csomó előadó érkezik, hogy életre keltsék az Óbudai-szigeten sorakozó színpadokat. Fellép Martin Garixx, Aurora, Liam Gallagher, Fred again..., Sam Smith, Halsey, Azahriah – és még sorolhatnánk. A koncertek mellett idén is lesz cirkusz, színház, és temérdek olyan program, ami nem csak hasznos és élvezetes, hanem a közösségi élményt is abszolút megadja a résztvevőknek, akik szórakozás közben rengeteg új tudással és tapasztalattal gazdagodhatnak. Pont úgy, ahogy minden évben – ahogy 1993 óta már harmincadik alkalommal...

