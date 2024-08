Molnár Piroska lemondta a műtétjét, fél a protézistől

Molnár már nehezen mozog, csak bot segítségével tud járni, ezért döntött néhány éve úgy, hogy kés alá fekszik. Az operáció azonban két éve tolódik, a színésznő pedig elhatározta, már nem is vállalja az operációt.

„Azt majd az orvosok megmondják, mit kell újra tanulni, de nem biztatnak azzal, hogy két hónapnál kevesebb lesz a felépülés” – mesélte korábban a műtéttel kapcsolatban a Blikk+Győző felvételén Molnár Piroska.

Bár eltökéltnek tűnt, az operáció végül nem valósul meg. Az okokról most beszélt a lapnak.

Igen, úgy volt, hogy megműtenek, de aztán az elmaradt. Bevallom, az ember fél már nekimenni ilyen protézises műtéteknek. Természetesen biztosan kellene már ide-oda, de nem hiszem, hogy így, közel nyolcvanévesen az orvosok olyan boldogok lennének, és elvállalnák az operációt, hogy új térdet varázsoljanak nekem

– fogalmazott a színművész.

A színésznő elmondta, sok problémát okoz a térde, már egyáltalán nem úgy mozog, mint régen, és csak olyan szerepeket vállal el, amiket fizikailag meg tud csinálni. „ Leginkább ülök vagy legfeljebb bottal teszek a színpadon vagy egy-egy jelenetben néhány lépést. Napi sorozatot azonban már biztosan nem vállalnék, azt már fizikailag nem bírnám.”

Sokszor bottal játszik

A munkát azonban nem fejezte be, most éppen a Megafilm Service által készített Ványa bácsi – Buborékkeringő című filmet forgatja, amelyben Rozáliát alakítja, a Thália Színházban már korábban futó négy előadásán kívül szeptember végén mutatják be a Madame Bizsut az ő főszereplésével.

Amíg az ember dolgozik és becsületesen csinálja, megteszi, amit tud, ha nem szól közbe az élet. Egyelőre úgy érzem, a közönség szeret, igényel a színpadon és elfogad így is, hogy sokszor már bottal játszom. Amíg ezt érzem, addig folytatom

Molnár Piroska rémesen viszonyul a korához, mint mondja, „az ember sose hitte volna, hogy ilyen hamar eljön az ezüstös kor, de hát itt van. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy tényleg nagyon figyeljen, mert az élet rohan, és mire felkapjuk a fejünket, már kifelé megyünk belőle”.

(Borítókép: Molnár Piroska 2024. augusztus 5-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)