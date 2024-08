Napokon belül szemtanúi lehetünk a svéd király elleni merényletnek

„Victor Hugo és ifj. Alexander Dumas legendás hőse és hősnője, a bosszúszomjas udvari bolond és a kaméliás hölgy megrázó története ismét elvarázsolta az Operaház közönségét. A Rigoletto és a Traviata június 29-től augusztus 7-ig tartó, 15-15 előadásos sorozata számos rendkívüli énekest vonultatott fel az intézmény legjobb erőiből. A felvezetőben említett címszereplők mellett a Rigolettóban olyan elismert művészeknek tapsolt a közönség, mint a mantovai herceget alakító Boncsér Gergely és Horváth István, a Gildát éneklő Rácz Rita és Szemere Zita, a Sparafucilét megformáló Rácz István és Szvétek László, illetve a Maddalenaként színpadra lépő Szántó Andrea, Mester Viktória és Megyesi Schwartz Lúcia” − írja az Opera a sajtóközleményben.

A Traviatában Boncsér Gergely és Szappanos Tibor alakította Alfredót, Giorgio Germont-ként pedig Kelemen Zoltán és a szerepben most debütáló Szegedi Csaba állt a színpadra. Az előadás lehetőséget teremtett arra, hogy a fiatal énekesek komoly szerepeket játsszanak el, például Bartos Barna (mantovai herceg) és Topolánszky Laura (Gilda) esetében.

Vendégművészekkel is találkozhatott a közönség: Rigolettóként az újvidéki születésű, de a Bécsi Állami Operaházban éneklő Mókus Attila mutatkozott be, a mantovai herceg szerepébe Berlinből tért vissza Andrei Danilov. Fellépett a tavaly Éj királynőjeként megismert, idén Violettaként beugró Lucie Kaňková, az Alfredót alakító David Esteban és a Giorgo Germont-ként színpadra lépő Şerban Vasile is. Az Opera együtteseit Cser Ádám, Jankó Zsolt és a Liszt-díjas karmester, Dénes István vezényelte.

Folytatódik a sorozat

A Verdi-sorozat augusztus 9-én Az álarcosbállal folytatódik. A III. Gusztáv svéd király elleni merényletet tragikus szerelmi háromszögbe ágyazó, látványos korhű jelmezekkel és díszletekkel kiállított darabot a többszörösen díjazott olasz rendező, Fabio Ceresa vitte színpadra 2018-ban.

A kiváló kettős szereposztásban Gustavót a Dalszínház egyik vezető tenorja, László Boldizsár mellett Pataki Adorján, a Kolozsvári Magyar Opera kiválósága formálja meg. Hű barátját, a később féltékenységében ellene forduló Gustavót a Kossuth-díjas bariton, Kálmándy Mihály alakítja, mellette Mókus Attila ebben a szerepben is bemutatkozik. Renato feleségét és Gustavo szerelmét, Ameliát az elmúlt évad óta a Mannheimi Nemzeti Színházat erősítő Ádám Zsuzsanna, valamint Miksch Adrienn formálja meg, aki először énekli a szerepet az Operaházban.

Szintén most debütál Ulricaként Schöck Atala, aki Wiedemann Bernadett-tel alakítja a jövendőmondó boszorkányt. Oscar, a fecsegő apród szerepében két fiatal szoprán, Zemlényi Eszter és Kapi Zsuzsanna kap lehetőséget a bemutatkozásra. A további szerepekben Gábor Géza, Kovács István, Kiss András, Fülep Máté és Kósa Lőrinc hallhatók. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát a Kossuth-díjas Kovács János, az Opera örökös tagja és mesterművésze, valamint Szennai Kálmán dirigálja.

Az augusztus 17-ig tartó sorozat után a Magyar Állami Operaház szeptember 6-án kezdi meg Angol100 című tematikus évadát Seregi László A makrancos Kata című Shakespeare-feldolgozásával.

(Borítókép: Rákossy Péter / Magyar Állami Operaház)