Az Eurovíziós Dalfesztivál sztárjával robbantották be a bulit a Magic Mirrorban

Drag show-k, táncórák, kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések, művészeti előadások, workshopok és hatalmas bulik: a Sziget Fesztiválon található Magic Mirror sátorban idén is kiteljesedhetnek a fesztiválozók nemi hovatartozástól és szexuális orientációtól függetlenül. Ám hogy biztosak legyünk, ebben az évben is ez a helyszín-e a szabadság szigetének legszabadabb része, a koncertek és mainstream programok közepette rögtön az első napon tettünk egy kis kitérőt, hogy újra átsétáljunk a szivárványfolyosón és szemügyre vegyük a helyet, ahol a legszínesebb egyéniségek töltik a napjukat.

A helyszínt nem volt nehéz megtalálni: az XS Camping és a sajtóállomás mellett, a cirkuszi sátorra hajazó Revolut Színpadtól és a Nagyszínpadtól nem messze található a Magic Mirror, amelynek a területére érve még annak is széles mosoly kerekedik az arcára, aki kétkedve érkezik. A füvön boldogan ücsörög egymás mellett fiú és lány, bináris és nembináris, meleg és heteroszexuális.

Ezen a helyen nincsenek tabuk, nincs gyűlölködés, sem rosszalló tekintetek.

A jelenlévők kölcsönös szeretetben és tiszteletben töltik az idejüket, majd egy emberként állnak fel, amikor két fiatalember és egy hölgy szól a mikrofonba, hogy közös táncra buzdítsa a fesztiválozókat. Ők a The Pamperers, az a helyi művészekből álló trió, amely holisztikus megközelítéssel, különböző táncstílusokat és technikákat vegyítve, irányított gyakorlatokkal melegíti be a résztvevő közönség testét és lelkét a fesztivál kalandjaira. D. Farkas Gergő, Oláh Balázs és Vavra Júlia triója mindennap délután 15 és 16 óra között, a napi filmvetítés után várja a mozogni vágyókat a Magic Mirror területén, ahol az események közepébe csöppenve mi magunk is beálltunk a tömegbe, hogy kinyújtóztassuk a végtagjainkat. Körbenézve boldogan állapítottuk meg: ez a hely semmit sem változott az elmúlt 23 évben, mind a mai napig az elfogadás, a tolerancia szigete.

„A Magic Mirror sátrat először 2001-ben húzták fel a Szigeten azzal a céllal, hogy csökkentse az erősen jelen lévő homofóbiát, megmutatva a többségi társadalom számára, hogy a melegek sem mások annyira” – mondta lapunknak korábban Ujvári-Pintér Zsorzs, a Magic Mirror főszervezője, aki 2017-ben vette át a helyszínt. „Ez egy referenciapont az LMBTQ-közösség tagjai számára. Az én vízióm, hogy elsősorban a közösséghez beszéljünk és minél szélesebb rétegekhez szóljunk. A programokat úgy állítjuk össze, hogy az LMBTQ-kultúra minden részét be tudjuk mutatni valamilyen formában. A kínálatban olyasmi is szerepel, amelyet nem feltétlenül ért a heteró közönség, de a meleg közönségnek egyértelmű. Mindennap van filmvetítés, kerekasztal-beszélgetés, Sziget Comedy, koncertek és kortárs táncbemutatók, este 11 órakor jön a fő attrakció, majd az éjszaka buli” – magyarázta még tavaly Ujvári-Pintér.

Ez a koncepció idén sem változott, hiszen a hétvégét leszámítva minden nap filmvetítéssel indul, amelyet szombaton és vasárnap úgynevezett drag brunch vált fel. Ezen a programon lényegében drag queenekkel falatozhatunk, mielőtt 15 órakor a The Pamperers lépne színre, hogy beindítsa a fesztiválozókat. Miután a jelenlévők kimozogták magukat, beülhetnek a sátorban tartott, Mirror Talks elnevezésű kerekasztal-beszélgetésre, amelyen a szervezők minden alkalommal olyan témát igyekeznek feldolgozni, amellyel nyitottságra ösztönzik a közönséget. Itt köszön vissza igazán a Magic Mirror létrehozásának eredeti célja, a homofóbia és más tabuk elleni küzdelem.

Az első napon például a manapság széles körben elterjedt, heteroszexuálisokat és melegeket egyaránt érintő OnlyFans-jelenségről esett szó, és kendőzetlenül firtatták a színpadon egymással társalgók az emberek szexhez, pornóhoz, szexmunkához és erkölcshöz való viszonyát. A közönség feszült figyelemmel hallgatta a beszélgetést, amely során többek között olyan kérdések is felvetődtek, hogy mi van akkor, ha kiderül, hogy a választottunk például lábképek fétisoldalra való feltöltésével keres némi pluszt, vagy a szomszédaink az OnlyFans sztárjai.

Bár ezt a beszélgetést mi nem ültük végig, később Balogh Bence magassarkús, illetve performansz táncórájának végére értünk vissza, amely szintén mindennapos programként szerepel a Magic Mirror kínálatában – kivéve szombaton, amikor ebben az időpontban, délután 16 és 17 óra között drag show-val várják a közönséget. A show-t, illetve a táncos órákat minden alkalommal egy stand-up előadás követi, az első napon például Eddy Brimson, a brit és a nemzetközi élő komédia egyik díjnyertes nagyágyúja lépett fel.

A stand-up műsorokat az úgynevezett Vogue táncot előtérbe helyező workshop követi, majd mindennap valamilyen művészeti projektet láthatnak a Magic Mirrorba látogatók.





Mi az a Vogue? A vogue vagy voguing egy erősen stilizált, modern house tánc, amely az 1980-as évek végén keletkezett, és az 1960-as évek harlemi báli szcénájából fejlődött ki. A divatlapokban szereplő modellek pózai ihlették. Széles ismertségre akkor tett szert, amikor Madonna 1990-es Vogue című dalában és klipjében, illetve az ugyanebben az évben megjelent Paris Is Burning című dokumentumfilmben is bemutatták. Modern formájában ez a tánc globális jelenséggé vált, amely stilisztikailag és demográfiailag is folyamatosan fejlődik. A Vogue Femnek is nevezett táncnak öt eleme van, ezek a catwalk, duckwalk, floor performance, hands performance, valamint az úgynevezett spin & dip.

Drag, drag, drag

A Vogue workshop és a művészeti performansz után este fél 9-től a sátor állandó fellépője a drag előadóművész, Danny Beard, akit 23 órától állandó főfellépőként Bernie Dieter's Club Kabarettje követ. Végül éjféltől másnap hajnali 5 óráig tart a buli, amelyről nap mint nap más-más DJ, illetve társszervező gondoskodik. Szerdán például Danny Beard fellépése után rögtön az Eurovíziós Dalfesztivál egy korábbi sztárjával, a 2011-ben, illetve 2021-ben is San Marinót képviselő Senhittel robbantották be a hangulatot, míg ma este a budapesti székhelyű Dirty Cash kollektíva várja a táncolni vágyókat. A formáció valódi queer klubkörnyezetet épít a meleg és leszbikus, de különösen a transz és nembináris queer emberek számára, akik az üldöztetéstől való félelem nélkül fejezhetik ki magukat és fedezhetik fel identitásukat. Leírásuk szerint a rendezvényeik hidat képeznek az LMBTQ-közösség számára a klubzene queer eredete és napjaink legaktuálisabb house / disco / deep / hard-groove / techno / hard-house zenéi között és azon túl.

Rajtuk kívül ma, illetve a fesztiválhét többi napján is a szokásos tematizált programokkal várják napközben a Magic Mirrorba érkezőket, akik a szórakoztató események mellett maguk is kivehetik a részüket a különböző tabuk ledöntésében olyan komolyabb témákra való nyitottsággal, mint a drogkultúra, a nőerő, a queer művészetek jelentősége, a mai napig tartó, sok esetben polgárpukkasztó szexuális forradalom, illetve annak vélt vagy valós határai.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)