Kirády Attila: Marics Peti nemcsak tehetséges zenész, hanem képességes színész is

Az interjúban szó esik arról,

miért Demjén Ferenc dalaira épül a film,

mit lát másként egy televíziós producer,

hány forintból készül a film,

miben mérhető egy film sikere?

Kifejezetten egy zenekar, egy énekes dalaira épülő filmből az utóbbi időben készült néhány, nem csak Magyarországon, a fogadtatásuk vegyes volt. A Hogyan tudnék élni nélküled miben lesz új vagy más?

Egy ilyen film esetében nagyon sok múlik a zenén. Minden elemében próbáltunk arra törekedni, hogy sikeres legyen, éppen ezért olyan előadót választottunk, aki vélhetőleg szélesebb korosztályhoz elér, és akár miatta is bemennek a moziba.

Miért éppen Demjén Ferenc dalait választották? A V’Moto-Rock talán nem éppen a Z generáció előadója.

Ez igaz, ám számos dalát feldolgozták, így zenéje elér a fiatalabb generációkhoz is. Másrészt a zene csupán a film apropóját adja. Ez egy kedves, romantikus vígjáték, a forgatókönyve nagyon jó, szerethető, köszönhetően Kormos Anettnek és Goda Krisztának. Mindketten elismertek, sikeres szerzők, Kriszta összes vígjátéka, filmje, amiben dolgozott, nagyon ment (BUÉK, Csak szex és más semmi, Szabadság, szerelem, Kaméleon).

A színészek kiválasztásánál is ügyeltünk arra, hogy jól éneklő és színészileg is kiemelkedő kollégákkal dolgozzunk. Főszereplőnk Ember Márk és Törőcsik Franciska, a fiatal színészgeneráció kiemelkedő képviselői, de érdekes színfolt lesz az egyik legkedveltebb mai énekes, Marics Peti szereplése is. Kiderült, hogy nemcsak tehetséges zenész, de képességes színész is. Az ő előadásukban kelnek új életre a legnépszerűbb Demjén-slágerek.

A rendezőnk, Orosz Dénes nevéhez szintén számtalan sikeres vígjáték kötődik (pl. Coming out, Seveled, Poligamy). Egy alkotó, egy producer innentől kezdve joggal reménykedhet abban, hogy a végeredmény olyan lesz, amit majd a nézők is szeretnek.

Fotó: Intercom

Film a közönségnek

Ön szerint mikortól számít egy film szerethetőnek, sikeresnek?

Nálam a siker igazi mércéje az, hogy a közönség bemegy-e a mozikba. Tudom, számos alkotó meg akar felelni a kritikusoknak, és ha ez sikerül, úgy gondolják, jó filmet készítettek. Én azonban a televíziózás világából jövök, így ezt egy kicsit másképp látom. Nyilván törekedni kell arra, hogy a tehetségünkhöz és képességünkhöz mérten a legminőségibb produkció jöjjön létre, de ettől függetlenül nagyon fontos az, hogy ezt mi a közönségnek csináljuk. A lényeg az, hogy a néző szeresse, üljön be a filmre, nézze meg, és utána jó érzése legyen.

Szerintem szükség van jó magyar filmekre, az emberek vágynak rá. A magyar filmgyártásnak – a piac mérete miatt is – nyilván nem az a feladata, hogy nagy amerikai blockbusterrekel, a streamingszolgáltatókkal versenyezzen, ennek ellenére nálunk is készülnek komoly alkotások, olyanok, amelyek akár világhírűek lesznek. Ami pedig a Hogyan tudnék élni nélküledet illeti: az első előzetesünket négy nap alatt 400 ezer ember megnézte. Mindez azt mutatja, hogy van érdeklődés a filmünk iránt.

Mit gondol, a Hogyan tudnék élni nélküled filmet mennyire akarják majd összehasonlítani más, hasonló típusú alkotással? A Made in Hungária például annak idején abszolút közönségsiker volt.

Erre nem tudom a választ. A Made in Hungária Fenyő Miklósról szólt, az ő életéről. A mi filmünk nem Demjén Ferenc életét dolgozza fel. Annyi hasonlóság persze van, hogy mind a kettő zenés film népszerű magyar előadók dalaival. Ennek ellenére biztos lesz összehasonlítás más musicalfilmekkel, de ez olyan, mint amikor összehasonlítják az X-Faktort a Megasztárral. Nincs értelme. Van, akinek ez tetszik, van, akinek az.

Fotó: Intercom

Filmes finomhangolás

Mennyi idő alatt készült el a film?

Negyvenhét napot forgattunk, és csak az esőzések miatt voltak pótnapok. Az egyik fontos jelenetet például csak sokadszorra tudtuk felvenni, mert a Balatonon akkor éppen mindig éjszaka esett. Remek szakmai stábbal dolgoztunk, a forgatás végére összekovácsolódott az egész csapat. Talán az is jól mutatja ezt, hogy néhány stábtag rátetováltatta magára a film címét. Ez nagyon jólesett.

Egy korábbi beszélgetésünkön elmondta, hogy a filmre 950 millió forint gyártási támogatást kaptak, ami végül 1,3 milliárd forintra növekedett.

A projekt társfinanszírozója volt az IKO és az MBH is, a film elkészültéhez szükség is volt az együttműködésükre. A filmkészítés költséges vállalkozás, ahhoz szükség van az állam és a producerek támogatására is. De ez az egész világon így működik.

Decemberre tervezik a premiert. Hogyan állnak most a filmmel?

Leforgattuk, jelenleg az utómunka zajlik, a finomhangolás. Bent ülünk a vágószobában, folyamatosan dolgozunk, hogy amit megálmodtunk több éve, a lehető legtökéletesebben valósuljon meg a vásznon.

(Borítókép: Kirády Attila. Fotó: Papajcsik Péter / Index)