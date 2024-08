Idén már 15 éves a Magyar Ízek Utcája, a nyár egyik legnagyobb gasztro-kulturális vására, amely ismét felvonultatja a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi ételeit, valamint a látogathatók megízlelhetik a Szent István-napi kenyeret, Magyarország Tortáját és Magyarország Cukormentes Tortáját is.

2024-ben a bográcsosok, a tűzön főtt ételeké lesz a főszerep, ami nem véletlen, hiszen az említett műfajokban talán a magyar gasztrokultúra a leggazdagabb az egész világon. Számos ételünk készül ezzel az archaikus technológiával. A Magyar Ízek Utcájának látogatói a megkerülhetetlen karcagi pörköltön és a csángó húsos galuskán túl olyan ételeket is kóstolhatnak, mint a kakastöke pörkölt, a szarvastokány, a cigánykáposzta vagy a káposztás paszuly.

De a halászlé, a lecsó és a pörköltek megannyi változata sem marad el. A Magyar Ízek Utcája a megszokott módon egy háromnapos rendezvénysorozat, de az előkészítő munkálatok egész évben zajlanak.

A kenyér és a desszert sem marad el

A Magyar Pékszövetség hagyományos szakmai versenyén idén is díjazták a Szent István napi kenyér, az Innovatív kenyér kategória legjobbjait, és a tavaly bevezetett, de ezúttal sós verzióban meghirdetett, Sós Sétáló Sütemény kategória versenyzői között is kiosztották az első helyezést. A győztesek termékeivel a nagyközönség a vásár területén találkozhat, de a sajtó képviselői a díjátadón már kóstolhatták a díjnyertes alkotásokat.

A zsűri döntése alapján a Szent István napi kenyér kategóriájában a legjobbnak idén a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. „Nagyapám kenyere burgonyával” elnevezésű terméke bizonyult.

Fülep Zsolt, a Balmaz Sütöde Kft. tulajdonosa a szerint a kenyér tisztelgés nagyszüleink töretlen áldozatos munkája előtt. A négyféle liszt, só, víz és a sertészsír mellett a termék főtt burgonyát is tartalmaz. A 12 órás kovászolási folyamat során a búzaliszt mellett teljes kiőrlésű liszt és rozsliszt is felhasználásra kerül. A kíméletes technológiának és a megfelelő sütési környezetnek köszönhetően a termék akár 14 napig is fogyasztható, visszaidézve azt az ízvilágot, amelyet nagyapáink érezhettek a friss kenyér ízében.

Az Innovatív kenyér kategóriában a Balmaz-Sütöde Kft. Jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos terméke nyert. A Jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos termék egyedisége és különlegessége a 24 órás kovászolási eljárásban és a hozzáadott élesztő nélküli technológiában rejlik. Tanúsíthatjuk, hogy a végeredmény elképesztően finom.

jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos kenyér

A Sós Sétáló Sütemény kategória első helyezettje a Varga Pékség 95 Kft. „Pásztor reggeli” elnevezésű terméke lett. Tanács András pékmester, a Pásztor reggeli megalkotója, elmondása szerint a francia croissant vajas, lágy íze és a jellegzetesen házi juhtúró, házi sonka, lilahagyma tökéletes harmóniát alkotnak. Hagyján, hogy harmóniát alkotnak, egyenesen függőséget okoz.

Az ország tortái

A váci Édes Vonal cukrászda cukrásza, Kovács Alfréd Mákvirág nevű, mákos-fekete ribizlis-fekete szezámos kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet, Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai, Novák Ádám és Csonka László Zöld Málna elnevezésű málnás-pisztáciás-fehér csokoládés-rózsavizes alkotása lett.

Kovács Alfréd

A díjazott tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Várkert Bazárban és országszerte több száz cukrászdában

Ezenfelül az Egy Csepp Figyelem Alapítvány a gasztrofesztivál őrangyalaként idén is ingyenes vércukorméréssel várja a látogatókat. A szűrővizsgálatokra kortól függetlenül mindenkit várnak szeretettel.

