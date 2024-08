Soha nem látott képeken elevenedik meg az elmúlt három évtized Sziget-kultúrája

Egy hét a Szigeten már önmagában sok emléket és felejthetetlen pillanatot szül, így szinte felfoghatatlan, hogy az idén már 30. alkalommal megrendezett fesztiválon mi történt az elmúlt több mint három évtizedben.

Az 1993-as Diákszigeten vélhetően még a komoly álmokat szövő alapítóatyák sem gondolták azt, hogy Európa egyik legnagyobb és fesztiváljává növi ki magát a Hajógyárira szervezett rendezvény, ez idő alatt azonban temérdek változáson, és átalakuláson esett át a Sziget.

Még szerencse, hogy a képzőművészet helyettünk is kifejezi azt, ami szavakkal nehezen leírható, ennek pedig a jubileumi Szigeten bárki szemtanúja lehet, ugyanis az Art Gardenben kiállítást nyitottak az elmúlt három évtized meghatározó pillanataiból, amely a fesztiválok szerves részét képező művészeti alkotásokat mutatja be.

A kiállítás nyitószövege ehhez mérten tűpontosan írja le azt, ami az azt szemlélő fejében megfordulhat, amikor a képeket csodálja. Így szól:

Kedves Szitizen, 30 év az sok, főleg, ha azt nézzük, hogy Te, aki olvasod ezt, lehet, hogy még meg sem születtél akkor, amikor a Sziget története elkezdődött. Ugyanakkor egy 30 éves még simán fiatalnak számít. Mi azt szeretnénk, ha a Sziget is fiatal maradna és sosem öregedne meg. Ez már csak Te miattad, aki ezt olvasod, is fontos, hiszen a programjaink neked szólnak. A Sziget sokkal több, mint szuper koncertek egymásutánja. A kezdetektől fogva helyet ad mindenféle művészeti ágnak a szerteágazó zenei felhozatal mellett: a tánc, a cirkusz, és a képzőművészet fontos részét képezik a programoknak. Ezek azok, amik kiszakítanak a mindennapokból, meglepnek, újat adnak, inspirálnak és magukkal ragadnak – akárcsak egy jó koncertélmény. Hiszünk abban, hogy ezek a kis színes programok és alkotások azok, amelyek a Szigetet különlegessé és egyedivé teszik az egyébként nagyon sok jó másik zenei fesztivál mellett. Ezeknek a különleges művészeti élményeknek és alkotásoknak, illetve alkotóiknak szerettünk volna emléket állítani ezzel a kiállítással, amihez ezúton is jó szórakozást kívánunk!