A Szigeten megtudtuk, hogyan élhetünk igazán szabadon

Koncertek, bulik, drága italok, őrületes ruhák. Elindult a Sziget Fesztivál, nem is akárhogy. Rengetegen látogattak ki az első napra, ahol az A-listás fellépők mellett gondolatébresztő és szórakoztató programok is helyet kaptak.

A dübörgő zene és irgalmatlan bulik között is van hely gondolkodni. A Sziget Fesztivál idén nem csak szórakoztatni, tanítani is akar. Főleg az Y és Z generációt. Kell is, hiszen sok olyan égető kérdés van, amelyekről nem esett szó se a suliban, se otthon. A Szigeten viszont igen.

Ez tényleg a szabadság szigete

Bár az első nap szenzációja Kylie Minogue volt, a filozófia sem maradt el. A temérdek zenei program mellett az értékes beszélgetéseknek is helyet szorítottak a szervezők. A Think for Tomorrow színpadán olyan témákról kerülnek szóba, mint a médiafogyasztási szokások hatása a szórakozásra, a kiégés, a szexualitás és a társadalom kölcsönhatása, a klímakatasztrófa, a digitális- és drogfüggőség, illetve az AI hatása a jövőre. A témákat az előadók slam poetry-n, burnout party-n, színházi előadáson, workshopokon, illetve előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken keresztül járják körbe a fesztivál 6 napja során. A programok teljes mértékben interaktívak, kétoldalú az eszmecsere.

A Milestone Intézet idén másodszor vesz részt saját helyszínnel Közép-Európa legnagyobb könnyűzenei fesztiválján. Ahogy tavaly, úgy idén is hazai és nemzetközi sztárelőadók váltják egymást a Think for Tomorrow színpadán, akiknek gondolatébresztő előadásaik további beszélgetésre, vitára sarkallják a szellemi kihívásokra kész szigetlakókat. A Think for Tomorrow idén is közös gondolkodásra, véleménycserére és kreatív alkotásra hívja a fesztiválozókat, akik az előadások, workshopok, beszélgetések és viták mellett az adott nap témájához illeszkedő, máshol ritkán látható filmeket is megnézhetik.

Az intézet a programsorozatot olyan aktuális társadalmi kérdések köré szervezi, amelyek fontos szerepet töltenek be a mindennapi életben, illetve komoly kihívásokat jelenthetnek a közeljövőben is. Olyan, kifejezetten a fiatalokat foglalkoztató, sokszor szorongást okozó témák kerülnek majd terítékre, amelyekről nem beszélünk eleget, sőt sokszor tabuként kezeljük őket. Mivel a fesztivál közönsége nagyrészt külföldi, angol nyelven zajlanak a beszélgetések.

A fesztivál nyitónapján Fekete Ádám dramaturg osztotta meg gondolatait a nagyérdeművel. Bár sokan a koncerteket választották a filozófia helyett, egészen sokan összegyűltek a beszélgetés helyszínén, magyarok és külföldiek egyaránt. Érezhető volt, hogy a program tényleg a szigetlakókért jött létre, ugyanis ingyen limonádéval várták a közönséget.

Fekete Ádám dramaturg születésekor oxigénhiány lépett fel, ezért mozgássérült lett. Az előadás során beszélt arról, hogy sokan próbálták megmondani neki, mit csinálhat és mit nem, azonban ő ezeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyja és szabadon éli az életét. Tulajdonképpen példaképként állt színpadra és próbálta a saját gondolkodásmódját átadni a publikumnak. Sikerült is neki, ugyanis nagy tapsot kapott, valamint az elmondottak alapján több kérdés is megfogalmazódott a hallgatókban, melyeket fel is tettek az előadás után. Ezekre Fekete készségesen válaszolt.

Sokat ad hozzá a kezdeményezéshez, hogy interaktív a dolog. Így nem csak az univerzális kérdéseket válaszolják meg, hanem a személyeseket is. Fekete Ádám rámutatott, hogy bár a Sziget magyar fesztivál, olyan sok külföldi van, hogy ez szinte fel sem tűnik. Egy kicsit félt tőle, hogy mennyire tudja kifejezni magát angolul, de végül nem okozott neki problémát.

Fekete tanított a Színház- és Filmművészeti egyetemen, előadásából pedig abszolút lejött tanári mivolta. Elmondta, hogy meghívták a rendezvényre és ő örömmel jött beszélni a kapitalizmus és a szórakoztatás kapcsolatáról. A célja a gondolatébresztés, bízik benne, hogy néhányan be tudják építeni az életükbe a hallottakat. Azt is kiemelte, hogy ez nem egy erőteljes kultúrmisszió, csupán iránymutatás.

A szabadság nem feltétlenül csap át anarchiába. Ez a fajta szabadság arról szól, hogy az ember megtalálja azt az életmódot és gondolkodást, ami neki megfelel, és ezt megpróbálja a rendszerbe beilleszteni. Iszonyú nehéz, mert sok kötöttség és rengeteg ellenállás van a világban, de ha nem így csináljuk, akkor éltünk, aztán meghaltunk, de nem a saját életünket éltük

– mondta Fekete, aki folyamatosan dolgozik azon, hogy teljesen szabadon tudjon élni.

Előadásában elmondta, hogy a mai rohanó világban alig jut idő a pihenésre és szinte bűntudatot érzünk, ha unatkozunk, vagy a Netflixet pörgetjük. Pedig nem kéne. Szükségünk van a szórakozásra és a kikapcsolódásra, ugyanis az tölt fel minket, és csak úgy tudjuk a kötelességeinket teljesíteni.

Egy abszolút gondolatébresztő és tanulságos előadást hallhattunk egy szimpatikus, és két lábbal a földön álló embertől. Kifejezetten jó kezdeményezés a hasonló témák boncolgatása egy ilyen környezetben, ugyanis a bulizni vágyó közönség értékeket és gondolatokat is elsajátíthat a hasonló beszélgetések által úgy, hogy nincsenek tabuk.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)