Támadás érte a Netflixet, több sorozat új évada is kiszivárgott

Az eddigi egyik legnagyobb biztonsági támadás érte a Netflixet, amelynek következtében több várt sorozat is kiszivárgott az internetre.

Kiszivárgott a valaha volt legsikeresebb videojáték-adaptáció, a League of Legends univerzumában játszódó Arcane második évada. A Netflix egyik legnézettebb sorozatának záróakkordja a streaming-platformot ért biztonsági támadás miatt került ki az internetre.

Jelenleg öt epizód kering különböző fórumokon a második évadból, amely novemberben jelenik majd meg. A szivárgásból kiderül, hogy a részek még nem a végleges termékek, ugyanis időmegjelölésekkel, ideiglenes hangokkal és nagyon alacsony minőségben, és „csak belső használatra” vízjellel került ki idő előtt.

Az Arcane mellett más Netflix sorozatok is áldozatul estek, többek között a Dandadan, a Terminator Zero, amely anime formában mutatja be Arnold Schwarzenegger ikonikus karaterét, valamint a Ranma 1/2. Ez a streaming szolgáltató történetének valaha volt egyik legnagyobb biztonsági szivárgása, ráadásul pont akkor, amikor rengeteg várt sorozat érkezik a következő hónapokban – írja a DotEsports.

Az idei év egyik legnagyobb pénzügyi és szórakoztatóipari sikereként várt Arcane második évada a nézettségi rekordokat döntő első évad sztoriját folytatja. Vi és Caitlyn Silco halála után Jinxre vadásznak, ám lehet, hogy a testvéreknek egy hozzájuk közel álló emberrel (vagy farkassal) kell megküzdeniük.