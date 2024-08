A láncdohányosok nélkül is közel került a Sziget szívéhez Halsey

A Sziget csütörtökje a vendégeket váró megszámlálhatatlan program ellenére kétségkívül amiatt vált a hazai közönség számára az egyik legvonzóbb nappá, mert a Nagyszínpadon koncertet adott a három Puskás Aréna-beli fellépés után sem lassító Azahriah.

A magyar előadó negyed nyolckor kezdődő koncertjére a dalait nagy számban éneklő tömegből kiindulva, érthető okokból – sportkommentátori szakzsargonnal élve – a mieink voltak sokkal inkább kíváncsiak, így az sem volt különösebben meglepő, hogy az est főfellépője, Halsey érkezésére szemmel láthatóan kicserélődött a Nagyszínpad dühöngőjének mezőnye.

A 29 éves amerikai énekesnő pedig magyarabbb, mint azt sokan gondolnák! A születésekor Ashley Nicolette Frangipane nevet kapó előadó édesapja amerikai és ír gyökerekkel büszkélkedhet, míg édesanyja félig magyar, félig olasz – Halsey nagyapja Jakab volt, és egyidőben Vas vármegyében élt a családjával. Gondolhatnánk, hogy ezzel tüzelte fel csütörtök esti fellépésén a Hajógyári-sziget vendégseregét, de a koncertjén erről egy szót sem ejtett az elmúlt időben főként egészségi problémái miatt hírekbe kerülő, viharos magánéletéről is ismert előadó.

Olyan erősen kezdett, hogy azt a forint is megirigyelné

Egy fesztiválon természetesen sokat nyom a latba az, hogy egy előadó milyen stílust képvisel, hiszen egy elektronikus zenét játszó DJ nem meglepő módon sokkal könnyebben bulizásra tudja bírni a közönségét, mint egy zongora mögött ülő, szomorkás zenét játszó előadó – a pörgős és lassabb számait remekül vegyítő Halsey azonban a zenei stílusából adódó előnyöket az idei Szigeten eddig mindenkinél jobban ki is tudta használni.

Már a koncert első másodpercétől érzékelhető volt az előadóból áradó vagányság és energia, ezt pedig nagyban segítette az is, hogy a keményebb rock és a pop műfajt vegyítő és váltogató Halsey egy zúzós, pörgős nótával köszönt be a fesztiválozóknak. A Nightmare című nyitószám így nem tette számára rémálommá a koncertjét, és a rövid, vörösre festetett hajjal és leopárdmintás bikiniben a színpadot uraló énekes a vizuális elemekkel is jócskán teletűzdelt nyitány után sem húzta be a féket.

Ha a Sziget egy ajtó lenne, akkor lehetne mondani azt is, hogy nemcsak hogy berúgta, de tokostól tépte fel azt, a koncertet pedig láthatóan maga is rendkívül élvező Halsey akkor sem keseredett el, amikor az egyik száma alatt nem úgy ugrált a közönség, ahogyan azt ő előzetesen kérte tőlük – simán újrakezdte a dalt.

Amikor kellett, kúszott-mászott, fel s alá ugrált vagy éppen sikított, ám a rengeteg mozgás ellenére is tisztán énekelt.

A rockosabb kezdést követően pedig az ekkorra már szép számban összegyűlt, folyamatosan növekvő tömegnek is tudott némi pihenőidőt nyújtani, hiszen repertoárjában több lassú popszám is megtalálható, amelyet ezúttal mi is meghallgathattunk. Ebben pedig, ha nem is olyan széles skálán mozogva, de nagyban hasonlított az előtte fellépő magyar fiatalemberre, hiszen Azahriah mellett Halsey is több műfajban alkot – így

ez az este az előadók és a Sziget zenei sokszínűségét is remekül szimbolizálta.

A fesztiválon csütörtökön egyértelműen a pörgősebb és keményebb, rock és pop-rock számai vitték a prímet, erről pedig maga is szeretett volna meggyőződni, a koncert egy pontján ugyanis megszavaztatta azt, hogy a közönség szerint a pop- vagy a rockos számai a jobbak.

A The Chainsmokersszel közös Closer című szám nem csak szójátéknak volt jó

Egy fesztiválon, mivel temérdek olyan ember is megjelenik azon előadók koncertjein, akiket egyébként nem ismer, mindig jó kapaszkodót jelent, ha a dallista úgy van összeállítva, hogy a legismertebb számok időről időre felcsendülnek – így azok érdeklődése is fenntartható, akik egyébként az énekes fellépéseire a Sziget határain kívül nem váltanának jegyet.

Halsey pedig ebben sem tudott csütörtökön hibázni, amellett, hogy készülő, új albumáról először mutatott be egy dalt (amelynek refrénje vélhetően egy Britney Spears-szám feldolgozása vagy remake-je), olyan slágerek is elhangzottak, mint a The Chainsmokersszel, azaz a láncdohányosokkal közösen készített Closer című szám, a Without me vagy a You Should Be Sad.

Az amerikai énekesnő emellett jelenlétével és a közönséggel való állandó kapcsolattartásával és kommunikációjával végig fenn tudta tartani az érdeklődést, a műsora pedig show-elemekben sem szenvedett hiányt. Az időről időre fellobbanó lángok, pirotechnikai elemek és tűzijátékok mellett a kivetítőt nézve is teljesen más világba csöppenve érezhette magát az ember, a vizuális effekteknek köszönhetően ugyanis a 90-es és 2000-es évek klipjeinek látványa tárult az ember szeme elé, ehhez pedig ezúttal a távirányító kapcsolgatása vagy a nagy odafigyeléssel rögzített videókazetták lejátszása helyett a Szigetre is elég volt kilátogatni.

A fellépése alatt többször is gitárt ragadó Halsey által nyújtott koncertélmény zenei ízléstől függetlenül is vélhetően sok fesztiválozó fejébe véste bele végérvényesen az énekesnő nevét – nem lenne meglepő, ha holnaptól a kereséseknek köszönhetően némileg feljebb csúszna a zenei streamingszolgáltatók felkapott listáin.

