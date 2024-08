Szvingerklub-tulajdonos: Néha fölcsúszik a szemöldököm, hogy tessék?

Még egy szvingerklub tulajdonosát, jelen esetben Tóth Tamást is meg lehet lepni. Az Index kulturális rovatának podcastjában arról is beszélt, hogy szerinte mitől jó, és miért lehet veszélyes szvingerklubba járni, egyáltalán mi történik ott. Szerinte hatalmas lemaradásunk van a nyugati erotikus kultúrához képest.

„Sokakat a keresztény egyház szellemében úgy neveltek, hogy a szex bűn. A szocialista rendszerben finoman szólva nemhogy tűrték, egyáltalán nem támogatták, néha pedig tiltották a szexualitást. A szexuális kultúra Magyarországon – és most nagyon sokan meg fognak sértődni –, azt kell mondjam, hogy nem magas színvonalú. A szexuális kultúra hiánya alapvetően prűdséget eredményez” – mondta az Index kulturális rovatának podcastjában Tóth Tamás, az egyik budapesti szvingerklub, a SwingerForYou tulajdonosa, aki első szvingerélményéről is beszélt az arútlukban:

nagyon éltem a szvingert, elkapott, mocskos módon is megforgatott.

Nemzetközi tapasztalataira hivatkozva arról is beszélt, hogy negyven-ötven éves lemaradásunk van nyugati szexuális kultúrákhoz képest. A klubjában látottakat megosztva pedig azt is megemlítette, hogy problémásnak tartja, hogy sokak számára még mindig nem feltétlenül fontos, hogy a partnerünknek is mindig kellemes, örömteli legyen az együttlét.

Néha elképedek azon, amit a vendégektől hallok, márpedig a szvinger némi nyíltságot feltételez, de olyat is mondanak a vendégeink, hogy fölcsúszik a szemöldököm: hogy tessék? Nagyon jelentős lemaradásunk van a betegségek elleni védekezésben. Sajnos olykor látom a klubban, hogy egy hölgy azt mondja, hogy nem kell óvszer, ilyenkor mindig megkérem, hogy legyen szíves hazamenni, és elgondolkodni a világ dolgain

– fűzte hozzá Tóth Tamás.

„A szvingerklub vajon mi?”

Tóth Tamás szerint a szvingerklubokat látogatják egyedülálló hölgyek és urak, de azok is, akik párban szeretnék megélni a saját szexualitásukat. Elmondta, hogy párban szvingerklubba járni sem azt jelenti, hogy valaki a hites feleségével vagy férjével érkezik.

Nagyon sok olyan kapcsolatot látunk, amelyekről mi évekig azt gondoljuk, hogy ők férj és feleség. Aztán egy véletlen mondat során kiderül, hogy nem, ők évek óta szeretők, és így járnak hozzánk. A szvingerklubban minden megtörténhet, amit csak szeretnének, és többnyire meg is történik, de csak szimpátia alapján, nem kötelező semmi. Ez a hely a nyitott szexualitásról szól, biztonságos szórakozás keretében, hiszen mindent megteszünk azért, hogy senkit ne érhessen atrocitás, ne történjen olyan, amit nem szeretne, de mégis boldogan megélje a vágyait

– mondta Tóth Tamás, aki szerint a szvingerklubba járás azért lehet veszélyes, mert nagyon addiktív. Sokan felismerik, hogy könnyedén rabjává válnának a szvingerbe járásnak, miközben sem anyagi, sem erkölcsi, sem társadalmi szempontból, de a munkájuk miatt nem engedhetik meg maguknak a rendszerességet.

A beszélgetésben többek között arról is szó esik, hogy kik látogatják a klubját, miként fér meg egymás mellett a szvinger és a szerelem, hogyan lett klubtulajdonos, de a vallások és az erotika viszonyát is kibeszéltük.

Aki pedig lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Tóth Tamás. Fotó: Szollár Zsófi / Index)