Hiába követelték, nem játszotta el legnagyobb slágerét a Sziget főfellépője

Gyűlöli a testvérét, amiért sokan megvetik, mégis az idei Sziget egyik legjobban várt előadója Liam Gallagher, aki semmit sem változott az elmúlt több mint 30 évben – ugyanaz a mozgás, ugyanaz a hang, ugyanaz a hangulat. A világ egyik legőszintébb rocksztárját láthattuk, aki a legkevésbé sem foglalkozott a közönséggel. És az a helyzet, hogy jól tette. Ezt pedig senki sem tudná utána csinálni.

Káin és Ábel

Liam Gallagher egy ikon. Egyedi, erőszakos, magányos farkas. Legalábbis az elmúlt évek ezt tanúsítják. A világ egyik leghíresebb zenekarának, az Oasisnek volt a frontembere, mindenki szerette, ám megbicsaklott a sikersztori. Nem igazán jött ki a bátyjával, Noel Gallagherrel, akivel együtt jegyezték a bandát, Bár az egész világ drukkolt a testvéreknek, hogy sikerüljön rendezniük nézeteltéréseiket, a makacs angolok nem hajlandóak kibékülni egymással, így a zenekar 2009-ben feloszlott.

11 Galéria: Liam Gallagher koncert Fotó: Szollár Zsófi / Index

Hivatalosan már nem létezik az Oasis, a két Gallagher azonban továbbra is játssza a dalokat, nem kevés sikerrel. Zenekarként utoljára pont a Sziget Fesztiválon léptek fel Magyarországon, azóta viszont csak külön érkeztek Budapestre. Noel 2016-ban örvendeztette meg a közönséget, Liam pedig 2018-ban és idén is bevette a Sziget Nagyszínpadát, viszont teljesen más idősávban – hat évvel ezelőtt még matiné időpontban, idén viszont headliner előadóként.

30 éves a Sziget, 30 éves az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, Liam Gallagher pedig nem teketóriázik, idei turnéján elejétől a végéig eljátssza a ma már ikonikusnak számító lemezt. Ezzel a műsorral érkezett hazánkba is.

Percre pontosan – 21:15-kor – megjelentek az archív felvételek a Sziget Nagyszínpadának kivetítőjén, majd felbukkant a világ legegyszerűbben öltözködő rocksztárja. Berobbant a buli a Rock ’n’ Roll Star című dallal, és egy percig sem lassítottak az egy és negyedórás koncerten. Egymást követték a legendás dalok, amelyeket a közönség teli torokból üvöltött, még úgy is, hogy sokan nem is éltek még, amikor a korong a boltok polcaira került.

Liam Gallagher egy sallangoktól mentes, igazi rocksztár,

aki megissza a magáét, és ha úgy van, nem fél használni az öklét sem. Ő ilyen, és nem is akar megváltozni. Nem is fog. A közönség rajong egyedi és őszinte stílusáért, amit az előadó csupán dalaival hálál meg, túlzott interakcióra nem igazán lehet számítani a koncertjein.

11 Galéria: Liam Gallagher koncert Fotó: Szollár Zsófi / Index

Akárcsak 2018-ban, Gallagher most is a megszokott széldzsekiben lépett a színpadra, koreográfia nulla, a látvány minimális. Oldalt flamingók, hátul pálmafák, középen egy nagy földgömb díszelgett, bár egyáltalán nem kapcsolódtak a műsorhoz. Azt viszont bebizonyította az angol fenegyerek, hogy pirotechnika nélkül is lehet tökéletes bulit csinálni a Sziget Nagyszínpadán. Míg Kylie Minogue egy rakás táncossal, Halsey pedig tűzijáték és lángcsóvák közepette állt ki ugyanezekre a deszkákra, Liam Gallagher csak a zenekarát hozta, és így sem maradt el a siker. Annak ellenére sem, hogy

a legnagyobb sláger kimaradt a műsorból.

2018-ban vegyesen csendültek fel a szólódalai és korábbi együttesének slágerei, az idei műsora azonban teljesen más volt, egyetlenegy dalt leszámítva csakis Oasis-számokat hallhattunk. Liam olyan szinten laza, hogy egyáltalán nem érdeklik a közönség igényei. Azt a műsort nyomja, amit akar. Ez pedig merőben különbözik attól, amit a rajongók elvárnának. Így volt ez most is.

A rockzene nem halt meg. Olyannyira nem, hogy még egy 30 éves konceptalbum is képes megmozgatni a több tízezres tömeget, amely nagy része nem fiatalabb a daloknál. A fesztivál felhozatala az utóbbi időben komoly változáson ment keresztül, a rockzenekarok kiszorultak a Nagyszínpadról, egyedül Liam Gallagher állhatott ki idén a sokak által imádott stílus képviselőjeként. Azt viszont be kell vallani, hogy remek választás volt elhozni őt. Ezt a fajta leegyszerűsített őszinteséget senki mástól nem kaptuk volna meg.

Hangulat volt, gigasláger nem

Gallaghernek annyira erőteljes az angol akcentusa, hogy alig lehetett érteni, mit mondott a dalok között, bár nem vitte túlzásba a kommunikációt, inkább a zene beszélt – na meg a LED-falak. Tényleg egyszerűre vették a látványt is, a kivetítőkön látható animációk bőven elegendőek voltak a hangulat megtámasztásához.

11 Galéria: Liam Gallagher koncert Fotó: Szollár Zsófi / Index

Nem könnyű pótolni a tesót. Liam Gallagher három gitárossal járja a világot. Egyikük egyébként kísértetiesen hasonlít Noelre. Elképesztően egyben volt a zenekar, hiba nélkül hozták le a bulit. A három gitáros mellett egy basszusgitáros, egy dobos, egy billentyűs és három vokalista kísérte az est főhősét, aki nem a hangjával, inkább

attitűdjével nyűgözi le a közönséget.

Még úgy is, hogy szinte tényleg meg sem mozdul. Egyedül az elmaradhatatlan csörgő virított a kezében, de annak használatát sem vitte túlzásba.

Az Oasis Anglia egyik leghíresebb és legsikeresebb zenekara volt a The Beatles és a The Rolling Stones mellett. Gallagher nem is titkolta rajongását előbbi iránt, ugyanis koncertjét az I Am The Walrus feldolgozásával zárta, amit a közönség tombolva, mosolyogva hallgatott. Az ősrajongóknak nem maradt hiányérzetük, a slágerek szerelmeseinek azonban igen. Bár a tömegben többen követelték,

legismertebb dalát, a Wonderwallt kihagyta a műsorból.

Könnyen elképzelhető, hogy már ő is unja, így meglépte azt, amit egyik előadó sem merne megtenni. Ez is bizonyítja, hogy Liam Gallagher más, mint a többiek. Számára nincsenek szabályok, azt csinál, amit csak akar, és az a helyzet, hogy eszméletlen jól csinálja. Ezt pedig közönség is értékeli.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)