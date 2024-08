A Péterfy íróházaspár Szerb Antal klasszikusáról, az Utas és Holdvilágról elnevezett alkotói ösztöndíjat indított azzal a céllal, hogy egy hónapra nyugodt környezetet biztosíthassanak az alkotóknak Olaszországban.

A támogatásban csak olyan alkotók részesülhetnek, akik – a kiírás feltételei szerint – semmilyen NER-hez köthető szervezettől nem kaptak támogatást. Ez a kitétel nem aratott osztatlan sikert az írótársadalomban. Tompa Andrea, Jászberényi Sándor és fiatal alkotók véleménycikkekben érveltek a kondíció ellen. Úgy tűnhet, hogy Péterfy Gergely az alapos, érvelő kritikákat olvasva már másképp tekint az ösztöndíj kritikus pályázati feltételére, mint korábban, hiszen élt a változtatás lehetőségével. Friss közleményéből azonban kiderült, hogy lényegi változtatást a kritikus hangok ellenére sem eszközölt.

A tervek szerint évente két ösztöndíjat ítélnek oda, márciusban és szeptemberben. A díjazottak személyéről kuratórium dönt, vagyis Kuczogi Szilvia, Szabados Ágnes, Romhányi Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Mészáros Sándor. A díjazottak egy hónapra kapnak egy umbriai lakást, ezer euró költőpénzt, illetve fizetik nekik az oda- és visszautazás költségét.

A kiírás szerint azok a magyar nyelven alkotó szerzők pályázhatnak, akiknek

Jászberényi Sándor író, újságíró szerint nevetségesek a pályázat kiírásának feltételei.

Remek lenne ez a tisztaság, és tényleg én is meghajolnék a kuratórium lobogó erkölcsei előtt (Kuczogi Szilvia, Szabados Ágnes, Romhányi Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Mészáros Sándor), ha nem lenne a Google a barátom. (És akkor még a közérdekű adatigénylésről nem is beszéltem!) E szerint ugyanis ezek a szabadelvű erkölcsi világítótornyok olyan feltételrendszert hoztak létre, melynek történetesen a saját kuratóriumi tagjaik sem felelnek meg. Dragomán György könyvének fordítása például 2023-ban és 2022-ben is részesült fordítói támogatásban a Petőfi Kulturális Ügynökségtől