Berobbantak, leeresztettek, felhúzták, majd kipörgették a koncertet, szinte megállásnyi szünetet sem hagyva maguknak – Stormzy és zenekara valahogy így melegítette (francot melegítette, inkább lángra lobbantotta) a Nagyszínpadot a Szigeten. A rapper az első perctől az utolsóig uralta a teret, vezette közönségét, és szemlátomást a koncertje minden percét élvezte.

A frissen 31 éves dél-londoni előadó első kiadványát tíz éve dobta piacra, akkor még kiadófüggetlen alkotóként, azóta pedig három stúdióalbumot adott ki (amik rendre az Egyesült Királyság albumlistáinak élére törtek), miközben olyan nevekkel dolgozott közösen, mint Ed Sheeran vagy a Linkin Park. Mostani bulijánál, noha kezdéskor még csak gyülekezett a tömeg a Nagyszínpad előtt,

azonnal, páros lábbal rúgta ránk azt a bizonyos ajtót,

vele pedig jött a füst, a tűz és a szikra. 2019-es lemezének dalával, a Big Michaellel kezdte a show-t, és az első három dal alatt rögtön felpörgette a tömeget, amihez hatalmas segítség volt számára Red Bull-os pólóban fellépő zenésztársa, aki Dj/MC szerepkörben állt helyt.

11 Galéria: Stormzy-koncert - Sziget Galéria: Stormzy koncert - Sziget (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Kemény kardioedzés

Az intrónál zenekarral nyitottak, de utána több dalt csak minimalista mód, zenei alappal adtak elő, szinte alig volt ember a színpadon Stormzyn kívül. A közönség ettől függetlenül ugrált, táncolt, bulizott, amihez csak kedv és erő volt, cserébe a rapper is úgy küldte a sorokat, ahogy a csövön kifért. Már a harmadik dalra kis túlzással egy zsugorfóliányi vizet kiizzadt magából, szó szoros értelemben csepegett a szakálláról a veríték, de ez inkább a beleadott energia, mintsem a meleg hatása volt.

Idővel azonban mégis csökkenni kezdett az ováció, de mielőtt leült volna a hangulat, épp jókor formálták meg a színpadot, ahová visszatértek a zenészek négy énekes kíséretében, és elkezdték a This Is What I Mean című dalt, amit az előadó eredetileg öt másik zenész hírességgel alkotott meg. Az áthangszerelt verzió is ütött, majd ha már a színpadon volt a banda,

előkerültek Stormzy lassabb, R&B, gospel és soul stílusokból táplálkozó dalai is a 2017-es lemezéről.

Egy-két dalban még a rapper is belevágott az éneklésbe, míg a négy vokalista ütős, rétegzett kórusokat adott a háttérben, néha pedig ők is kaptak lehetőséget a csillogásra. A zenekar profizmusa és a lágy, ringató dallamok felváltva érvényesültek, egy kicsit nyugodtabb, de remek szakaszt építve a buliba.

Amíg bírjuk szuflával

Stormzy a színpadon elmondta, hogy imád itt lenni, és régóta nem volt olyan remek bulija, mint a mostani, amiért nagyon hálás. Megfogalmazása szerint két perc is elég, hogy a zenész megítélje, milyen a közönség, aki a színpad előtt áll, a mostani pedig elképesztő. Megígérte, hogyha ezt a hangulatot a koncert végéig megtartják a nézők, akkor

ő cserébe minden csepp energiáját és lendületét nekik adja, ígéretét pedig maradéktalanul be is tartotta.

Az R&B szekció utolsó dala a Rainfall volt, majd visszaálltak a minimális színpadképre, és érkeztek az igaz banger dalok. Egy ponton még egy lazább mosh-pit is kialakult a színpad előtt, és a kivetítőkön lehetett látni táncköröket is formálódni. Erre a rapper és a bulit vezető DJ rá is játszottak, addig hergelve a közönséget, amíg csak lehet.

11 Galéria: Stormzy-koncert - Sziget Galéria: Stormzy koncert - Sziget (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az utolsó előtti dalnál az egyébként minimális színpadkép és látvány hirtelen az ellentettjére fordult. Noha a zenészek mind, egyszerű, fekete ruhában léptek színpadra, a kivetítőkön templomi ablakokat, egy kisebb katedrálist hoztak létre, majd előadták a Blinded by Your Grace, Pt. 2 című dalt, ahol az egyik énekesnő elképesztő vokális teljesítményt nyújtott, amiért nyílt színi taps járt.

Stormzy dalaiban visszatérő elem az istenhit és az önmagunkba vetett hit témája, akárcsak a mindennapi nehézségek, de sok dalában aktuális, politikai és közéleti témákról is nyilatkozik, gyakran pedig közszereplőkről rappel (akár Boris Johnsonról).

A koncert utolsó dalaként szokásosan topslágere, a Vossi Bop érkezett, amit a közönség egy része kívülről fújt. A dal végeztével Stormzy elbúcsúzott, de ahelyett, hogy eltűnt volna a bal fenéken, lejött a színpadról, és szépen

végigment a teljes árkon a kordonok előtt, megölelgetve rajongóit és kezet rázva velük.

A rapper hatalmas koncertet adott Budapesten, ráadásul látszott, hogy valóban hálás a közönségnek és azért, hogy itt lehet. Koncertjére végül hatalmas, több tízezres tömeg gyűlt, akik örömmel buliztak a zenésszel, és úgy látszott, ez mély nyomot hagyott benne is.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)