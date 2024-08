A Sziget sztárfellépője Magyarországon ette a világ legjobb palacsintáját

Még a Google-be is nehéz beírni a nevét, mégis mindenki ismeri, az is, aki nem is tud róla. MØ, a dán énekesnő egy pillanat alatt lett szupersztár, csupán egyetlen dal kellett hozzá. Szigetes koncertje előtt villáminterjút adott az Indexnek, amelyben többek közt elmesélte, mit szeret annyira Magyarországban, valamint, hogy mit csinál, mielőtt kisétál több ezer ember elé a színpadra.

2015 erről az egy dalról szólt, még a csapból is Major Lazer és Dj Snake közös Lean On száma folyt, amelyben feltűnt egy fiatal dán énekesnő, aki egy csapásra világsztár lett. MØ nem egy egyslágeres előadó, Spotifyon és YouTube-on is irgalmatlan hallgatottsága van, bár egyik dala sem tudta megközelíteni a Lean On sikerét. Mielőtt kiállt volna a színpadra, leült velünk beszélgetni és érződött rajta, hogy nagyon jól érzi magát hazánkban.

Élvezi még egyáltalán?

Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, azaz MØ mosolyogva ült le a Revolut színpad kivilágított backstage-ében, s bár nem tudtunk hosszan beszélgetni, mindent elmondott, amire kíváncsiak voltunk. Koncertjéig még közel két óra volt hátra, később azonban nem ért volna rá, mivel minden bulija előtt tart egy bizonyos rituálét, ami egy órát vesz igénybe. Ez pedig nem más, mint a kártyázás.

MØ önmagában és csapatosan is sikeres előadónak számít, de elmondása szerint nehéz eldöntenie, hogy az önálló vagy a közös munkát szereti-e jobban. Mindig feltölti, ha közreműködik különböző előadók dalaiban, de egy idő után szüksége van a magányra és az egyszemélyes alkotásra. Számára a kettő olyan, mint a Yin és Yang, nem tud választani, hogy melyik áll hozzá közelebb.

A közönség csalódott lenne, ha nem játszaná el minden koncertjén a legnagyobb slágerét, de elmondása alapján egyáltalán nem unja a Lean On-t. Más dalokat sokkal kevésbé szeret játszani, azonban van egy kedvence, méghozzá a 2018-as Forever Neverland című albumáról a Way Down, amelynek húzós a basszusa, és szerinte ezáltal démoni a hangulata.

MØ abszolút sikeres előadónak számít, temérdek slágert írt és énekelt. Arról is beszélt, hogy nincs recept arra, mitől lesz egy dal felkapott, ami biztos, hogy görcsösen nem lehet slágert írni, a zenének belülről kell jönnie, Az érzésekre kell támaszkodni, nem a hallgatók igényeire. Ha valaki a sikert hajkurássza, az nem a jó út. Ha egy előadó őszintén alkot, a siker sem marad el.

Bár jó pár előadóval dolgozott már együtt, van még, aki várat magára. Ha választania kellene, kivel készít közös dalt, Ashnikkót, az amerikai rappert mondaná. MØ számára tényleg nincs lehetetlen, Dániából származik és világhírnévre tett szert. Hazája pedig büszke rá, nem is kicsit.

Hazai emlékek

Az énekesnő többször járt már Magyarországon, egészen pontosan Budapesten, és hazánkról mindig a Duna jut eszébe, valamint a festői látkép. Húsz évvel ezelőtt a barátaival érkezett a fővárosba és elmondása szerint

a folyó partján ette élete legjobb palacsintáját.

Sokat nem látott ugyan a városból, de minden percét élvezte. Nem beszélve az itteni koncertjeiről, ugyanis legutóbbi szigetes fellépése máig tisztán él emlékezetében. Pont a 30. születésnapja volt, amikor kiállt a magyar közönség elé, egy érzelmileg túlfűtött estén, és elsírta magát a színpadon. Ez pedig örök élmény marad számára. Ha már emlékezetes koncertek, a Coachella fesztivált is megemlítette, ami vízválasztó volt a karrierjében.

Az énekesnő előszeretettel változtatja meg fizimiskáját, néha nem is ismernék fel, ugyanis rövid, pirosas-rózsaszín hajjal is láthattuk már, volt fekete, szőke, most azonban visszatért a kezdetekhez, ahonnan 11 évvel ezelőtt elindult, vagyis a hosszú barna séróhoz. Elmondása szerint a megjelenés egyik legfontosabb része a haj, ami kicsit formálja is az embert, de ő mindig is próbált önazonos maradni.

Mindig érdekes, hogy egy világsztár vagy egy előadó hogyan készülődik a koncertjei előtt. Rendkívül szimpatikus választ kaptunk a dán énekesnőtől, aki

minden buli előtt egy órán keresztül kártyázik a zenekarával.

Ők „Asshole”-nak nevezik a játékot, ahol magasabb lapot kell letenni a másiknál a győzelem érdekében. Hogy tegnap győzött-e, azt nem tudjuk, de a közönség szeretetét biztosan elnyerte.

MØ 14 dalt hozott idén a szigetre, minden slágere és a kedvenc dala is elhangzott. Hatalmas energiával robbant be a színpadra, ami egészen a koncert végéig kitartott. A Revolut sátor megtelt, sokan be se fértek, kívülről hallgatták a világsztárt. A látványt nem vitték túlzásba, de nem is kellett, a zene önmagáért beszélt. A kémia abszolút megvolt a zenekar tagjai között, érződött rajtuk, hogy nem csak kártyázás közben, a színpadon is imádnak együtt játszani. A siker pedig nem maradt el: a közönség énekelt, tombolt, táncolt és tapsolt. Ennél több pedig nem is kell egy előadónak.

(Borítókép: MØ. Fotó: Németh Kata / Index)