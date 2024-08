Tüzet nyitottak a tüntetőkre, három diák sorsa van a kezünkben

Száműzetés, elköltözés, identitás és összetartozás – témájukban többnyire ez köti össze a 2024-es Booker-díj hosszúlistáján szereplő könyveket.

Claire Messud műve például egy francia-algériai család három generációjának történetét meséli el, melynek tagjai a világ körüli vándorlásaik alatt egy megfoghatatlan teljességet keresnek. Hisham Matar alkotásában pedig három, politikai száműzetésben élő líbiai diák sorsát követhetjük, a középpontban egy valós esemény áll 1984-ből, amikor a londoni líbiai nagykövetségen tüzet nyitottak a tüntetőkre – írja a The Booker Prize.

Ám a személyes kapcsolatok is központi témát szolgáltatnak. A The Safekeep, a My Friends, a Wondering Stars és az Orbital a barátok, a szerelmesek, a családok és a kollégák közötti összetett, emberi viszonyrendszereket, dinamikát kutatják, mutatják be.

Edmund de Waal, a bírálóbizottság vezetője úgy jellemezte a 13 regényt tartalmazó listát, mint „globális hangok, erős hangok és új hangok csoportja”. Megfogalmazása szerint ezek nem problémákról szóló könyvek, hanem szépirodalmi művek:

Olyan alkotások, amelyek az emberekkel törődnek, szorult helyzetükkel, egyediségükkel együtt egy olyan világban, amely közömbös vagy akár ellenséges lehet.

Szinte súlytalan, de szó szerint

A hosszúlistán szereplő könyvek közül hármat elsőkönyves szerző írt – Rita Bullwinkel, Yael van der Wouden és Colin Barrett. Ha valamelyik író megnyeri az idei díjat, neves társaságba kerül. Debütáló regények eddig hatszor nyerték el a Booker-díjat, köztük Arundhati Roy Az Apró Dolgok Istene, George Saunders Lincoln és a bardo, legutóbb pedig Douglas Stuart Shuggie Bainje.

Samantha Harvey Orbitalja a legrövidebb könyv az idei listán, szinte „súlytalan” a maga 136 oldalával.

Ha ez lenne a győztes, új rekordot akkor sem állítana fel, az még mindig Penelope Fitzgerald Offshoreját illeti meg. Az 1979-ben megjelent kötet mindössze 132 oldal.

Hisham Matar My Friends című könyve azonban a leghosszabb az idei listán, 456 oldallal. De még ez is bőven elmarad a valaha volt legvaskosabb díjnyertes könyvétől, Eleanor Catton 2013-ban megjelent The Luminaries című alkotása pontosan 832 oldal.

Vigyázat, bestsellerveszély

A Booker-díj elnyerése a könyveket könnyen bestselleré teheti. Ez tény, már ha Paul Lynch 2023-as Prophet Song című kötetét vesszük alapul. A győzelem után a regény eladási rátája 1,630 százalékkal nőtt az Egyesült Államokban, és a könyv brit kiadója, az Oneworld azóta 230 ezer példányt nyomott újra belőle. Richard Powers 2018-ban nyert a The Overstory című regényével, amelyből világszerte több mint egymillió példányt adtak el. Tommy Orange debütáló regénye, a There was 2019-ben a New York Times bestsellere lett, és az év Pulitzer-díj-döntősei közé került.

A 2024-es hosszúlistán szereplő szerzőktől már több mint 100 könyv jelent meg – közülük körülbelül ötvenet Percival Everett, Anne Michaels és Richard Powers írt. Egy ország különösen jól képviselteti magát az idei megmérettetésen: az Egyesült Államokat hat szerző képviseli. Bár ez sem számít újdonságnak, mondhatni, a történelem ismétli önmagát, miután 2022-ben is ez történt, persze a végső győztes akkor mégiscsak a Srí Lanka-i író műve lett.

A zsűri több mint 150 angol nyelvű pályaműből állította össze a hosszúlistát. A szépirodalmi művek legjava 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között jelent meg.

Colin Barrett: Wild Houses

Rita Bullwinkel: Headshot

Percival Everett: James

Samantha Harvey: Orbital

Rachel Kushner: Creation Lake

Hisham Matar: My Friends

Claire Messud: This Strange Eventful History

Anne Michaels: Held

Tommy Orange: Wandering Stars

Sarah Perry: Enlightenment

Richard Powers: Playground

Yael van der Wouden: The Safekeep

Charlotte Wood: Stone Yard Devotional

A Booker-díj az angol nyelvterület vezető irodalmi díja, amellyel több mint öt évtizede ismerik el a kiemelkedő szépirodalmi műveket. Mások mellett eddig Margaret Atwood, George Saunders, Damon Galut kapta meg az elismerést. Ám 2014-ig kizárólag nagy-britanniai vagy ír szerzőknek ítélték oda, amely szabályt aztán megváltoztatták. Azóta bárki megkaphatja, aki angol nyelven alkot.

A 2023-es Booker-díjat Paul Lynch kapta a Prophet Song című regényéért. Az 50 ezer font (mintegy 22 millió forintnyi) pénzjutalommal járó díj szűkített listáját 2024. szeptember 16-án hozzák nyilvánosságra, a nyertest pedig november 12-én hirdetik ki.