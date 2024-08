Olyat csináltak a szájukkal a férfiak, amire senki sem számított

Nem minden műfaj örvend ugyanakkora népszerűségnek, de még csak ugyanakkora ismertségnek sem. Sokáig a zárt underground szférában szorult meg ugyanígy a beatbox is, de mára eljutottunk oda, hogy hatalmas színpadokon, több száz, esetenként több ezer ember előtt lépnek fel a műfaj sztárjai, amibe most mi is bepillanthattunk. A 2024-es Sziget fesztivál negyedik napján a brit szóló világbajnok és az ausztriai világelső csapat mutatta meg a budapesti közönségnek, hogy mitől döglik a légy.