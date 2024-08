Kétszer is leállt Martin Garrix bulija, aki egy másik színpadon is berúgta az ajtót

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, a szombat ezúttal is jóval népszerűbbnek bizonyult a Szigeten, mint a hét azt megelőző napjai, amelyhez kétségkívül köze volt annak is, hogy az est főfellépője a Dj Mag szaklap összevetésének tavalyi harmadik legjobb előadója, Martin Garrix volt.

A Hajógyári-szigetre az elmúlt években sorra érkeztek az elektronikus zene legnagyobb alakjai, akik közül legalább egy mindig a nagyszínpad headlinereként szerepel a fesztivál programjában – elég csak Calvin Harrisre vagy David Guettára gondolni.

Az elektronikus zene globális népszerűsége miatt ez nem meglepő, ahogyan az sem, hogy a világ legjobbjai örömmel járnak vissza a Szigetre. Közéjük tartozik a 28 éves holland Dj is, aki az emlékezetes 2015-ös záróbulija után 2019-ben is elképesztő show-t hozott Budapestre, ezt a két estét pedig a közösségi oldalain és az életét bemutató The Martin Garrix Show erre vonatkozó epizódjaiban is úgy említi meg, mint élete legjobb fellépései. Számítani lehetett rá, hogy ezúttal is szeretne maradandót alkotni Magyaroszágon, szombat este ezért mindent meg is tett, még úgy is, hogy a technika ördöge megpróbálta pokollá tenni az előadó itt tartózkodását. De ne rohanjunk ennyire előre.

14 Galéria: Martin Garrix koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Ha lennének szavak a szombati show-jára, nem kellene többet fellépnie

A Szigeten a hőség ellenére már késő délután érezhető volt, hogy jóval nehezebb eljutni egyik helyszíntől a másikig, negyed tízhez közeledve pedig már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a tömeg legfőképp Martin Garrix miatt látogatott ki erre a napra. A legnagyobb fanatikusok különféle feliratú táblákkal, vagy hivatalos pólóban már Bebe Rexha, majd Louis Tomlinson koncertje alatt igyekeztek a legjobb helyeket befoglalni. Később ez már nem lett volna egyszerű, este 9-kor szinte lépni nem lehetett a Nagyszínpad előtti területen, a műsort pedig ehhez mérten nem is aprózta el a holland előadó. Már a nyitány alatt annyi pirotechnikai elem, és tűzijáték robbant, hogy akár előre is lehetett volna hozni az augusztus 20-i ünnepséget erre napra, az ismerős, mégis minden alkalommal megújuló dallamok hallatán pedig

azonnal megőrült a Sziget publikuma.

Garrix ezúttal is gondosan válogatta össze a zenéit, és bújtatta új, még sosem hallott köntösbe, a fellépésének pedig külön dinamikát adott, hogy a népszerű popszámok mixeit, saját közismert slágereit, és a legújabb dalait úgy tudta váltogatni, hogy egy pillanatra se lankadjon senki figyelme. Olyannyira, hogy az elektronikus tánczenére (EDM) főként jellemző dropoknál sokszor annyira egyszerre ugrált a tömeg, hogy ha nem is süllyed meg a Hajógyári-sziget,

egy kisebb földrengést jó eséllyel előidézhettek a fanok.

Olyan dalok mixei mellett, mint Lewis Capaldi: Someone You Loved című slágere, Icona Pop: I love it klasszikusa, vagy a Coldplay: A Sky Full of Stars-ja, ezúttal is egy teljesen új formában hallhattuk a Garrix karrierjét globális pályára tevő Animals-t, de természetesen felhangzott többek között a Breaktrough the Silence, a High on life és a nemrég megjelent Smile is.

Előadásának fényét a rá jellemző hangszerelés és hangzás mellett mégis a nagy gonddal felépített showelemek adták. Martin Garrix már egy évtizede együtt dolgozik a látványért felelős Gabe Frabonival, akinek munkáját szombaton ismételten megcsodálhatta a Sziget, ugyanis a vizuális élményt a kivetítők animációi mellett lélegzetelállító lézershow-val és pirotechnikai elemekkel, lángokkal és tűzijátékkal dobták fel, majd több alkalommal is konfettivel szórták meg a közönséget. Mindezek ráadásul akkora mértéket öltöttek, hogy azon sem lepődött volna meg senki, ha a Dj szettje közben néhány tűzoltóautó jelenik meg a színpad mellett a biztonság kedvéért...

Erre persze nem volt szükség, azonban a show alatt a magát csak ritkán előtérbe helyező, a közönséggel addig ritkán, de hatásosan kommunikáló Garrix számára bőven akadt nehézség az este során.

14 Galéria: Martin Garrix koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Technikai probléma miatt egymás után kétszer is leállt a veretés, de az éjjel nem ért véget

A buli alatt azonban hiába került teljes extázisba, és sokszor már euforikus állapotba a tömeg, a villanyt jóval hamarabb leoltották, mint arra bárki számított volna. Garrix fellépése előtt nem sokkal, valamivel fél tizenegy előtt ugyanis komoly technikai problémába ütközött a Dj és a Sziget Fesztivál műszaki csapata.

A show egyszercsak hirtelen leállt, a kivetítők elsötétültek, a zene elhallgatott,

a helyzet pedig egy pillanatra még a fiatal kora ellenére már sokat tapasztalt Garrixet is annyira meglepte, hogy köpni nyelni nem tudott.

A több perces leállást azonban előadó legyen a talpán, aki ilyen jól reagálja le, mint a hollnad és a csapata – amint észlelték, hogy a probléma kiküszöbölése néhány másodpercnél azért több időt vesz majd igénybe, Garrix a kezébe ragadta a még működő mikrofont, és szóba elegyedett a színpadot aggodalommal és érdeklődéssel szemlélő közönséggel. Persze a tömeget sem kellett félteni, különböző dalokat kezdtek énekelni, és a technikai leállás alatt úgy fotózkodtak az előadóval, mintha a zene még továbbra is dübörögne.

A show azonban szerncsére nem ért itt véget, hosszas kábeldugdosás és pötyögés után sikerült felállnia a rendszernek, így Garrix újra a lemezlovak közé csaphatott, fél perc után azonban a technika ismét felmondta a szolgálatot.

It's f.cked, we lost power again. I'm sorry guys

– reagált ezen a ponton már némileg csalódottan és tanácstalanul az előadó.

Ekkor pedig már valóban félő volt, hogy az előre eltervezett, és századmásodpercre pontosan időzített zenei és vizuális show-ját nem tudja befejezni, a nagyszínpadon ráadásul csak 23 óráig tarthatnak koncertet a zajszennyezés miatt...

14 Galéria: Martin Garrix koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Persze jó magyar emberhez mérten ekkor már mindenki azt találgatta, hogy mi okozhatta a leállást. Mi a temérdek teória közül azt tartottuk a legvalószínűbbnek, hogy a lézershow, a tűzijáték és a folyamatos piro túlterhelte a Nagyszínpad energiaellátását, vagy a hollandok technikája krepált be valamiért. Megkeresésünkre a fesztivál technikai vezetője éjfél körül annyit közölt, hogy „ilyen méretű élő produkciónál könnyen előfordulhat műszaki hiba, sajnos ez történt most, azonban a Sziget műszaki stábja gyorsan orvosolta a problémát”. A Nagyszínpadnál kitartóan várakozó tömeg örömére így ezúttal sem maradt el az elképesztő finálé, és persze a szilvesztereket és már-már István-napokat megszégyenítő tűzijáték sem.

Az idei Sziget eddigi legjobb buliját szolgáltató Dj előtt zenei tehetsége, és előadói kvalitásai mellett ráadásul amiatt is bárki kalapot emelhet, hogy nem hagyta ott a színpadot, mint ahogy azt a honfitársa tette. A korábban lapunknak is nyilatkozó Hardwell néhány hete a bukaresti fellépésén fakadt ki és tíz percnyi szereplés után levonult a színpadról, mán a SAGA fesztivál szervezői nem biztosították számára a megfelelő műszaki hátteret ahhoz, hogy megszokott minőségben tudjon zenélni.

Kiadója elfoglalta az arénát, ahol Garrix a nagyszínpados mutatványát is überelni tudta

Az élelmesebb és figyelmesebb Martin Garrix-rajongók már bizonyára régebb óta tudják, a fesztiválra más előadók miatt kilátogató vendégek számára azonban minden bizonnyal új informácoóként szolgált, hogy a szavakkal tényleg nehezen leírható nagyszínpados show-t adó holland Dj nem egyedül érkezett a Szigetre – a Bolt Party Arénában szombaton egész este az általa alapított kiadó előadói szolgáltatták a talpalávalót. De még milyet!

Martin Garrix 2015-ig a Spinning Recordsszal állt szerződésben, azonban több jogi vitát követően úgy döntött, a saját lábára áll, és 2016-ban létre is hozta a Stmpd Rcrds – azaz Stamped Records nevű kiadót, ami már csak a neve miatt is érdekes. A stamp magyarul bélyeget jelent, és mivel Martin Garrix édesapja bélyegek árverésével foglalkozik, így az elnevezést az iránta való tisztelete ihlette.

6 Galéria: Martin Garrix a Party Arénában Fotó: Tövissi Bence / Index

Az elmúlt években szinte az összes olyan gyerekkori barátja, aki azóta – a hollandoknál nem meglepő módon – Dj lett, a kiadó gondozásában adja ki a számait és lemezeit, közülük Andrew Mathers, Eleganto, Nuzb, DubVision, Mesto, Maksi, Blinder, Merow és Justin Mylo is fellépett szombat este a Party Arénában – utóbbival lapunk egy rövid interjút is készített, amelyet hamarosan olvashatnak. A kiadó, és a Sziget így egyértelműen Martin Garrix szívügye egyaránt, a saját rendezésű bulijaikon kívül pedig fesztiválon korában még nem volt olyan, hogy egy nap, egymás után több, a Stmpd Rcrds kiadóhoz tartozó Dj szolgáltassa a zenét.

Hajnali egykor ráadásul maga a kiadó feje, Garrix is tiszteletét tette az Arénában, a szemfüles bulizók így még egy órás szettet hallgathattak meg a meglepetésfellépőtől. Ez ismét egy teljesen új magaslatba emelte a Dj-t, ugyanis

a kifejezetten az arénába készített szettje talán még a nagyszínpados fellépését is überelni tudta.

A zenéje ezúttal sokkal inkább egyfajta clubos hangulatot idézett, ami a fedett helyszínen remekül működött, az arénából szó szerint folytak ki az emberek, akkora tömeg volt. A hangzás ezúttal is tökéletes volt, a keményvonalas Martin Garrix rajongók számára pedig külön öröm volt, hogy a számlistában olyan, a néhány órával korábban befejezett fellépéséről kimaradt trackek is felcsendültek, mint a Pizza, a Gold Skies, vagy a Turn Up The Speakers, az Animals-t pedig ezúttal is egy teljesen új köntösbe csomagolva élvezhette a közönség.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)