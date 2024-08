Soha nem volt még ilyen erotikus show a Sziget nagyszínpadán

Ennyi meztelenkedést rég láttunk színpadon, na meg ennyire őszinte és kedves előadót is. Sam Smith valami egészen különleges bulit csinált a Sziget Fesztiválon, ahol nem volt hiány az erotikából sem. Az est főhőse többször is átöltözött, táncolt, és lenyűgözte a több tízezres tömeget.

14 Galéria: Sam Smith a Szigeten Fotó: Tövissi Bence / Index

Az Oscar- és Golden Globe-díjas angol énekes 2012-ben robbantotta fel a zeneipart, és azóta sem állt le, sőt. Ontja magából a gigaslágereket, a Spotifyon legnépszerűbb dalai minimum egymilliárd hallgatót vonzottak, de van, amelyik a dupláját. Szóval bevétel van bőven, azt azonban inkább a művészekre költik, mintsem különféle látványos effektekre – a vasárnap esti produkciójának középpontjában a zene állt, amit a ruhák és a táncosok csak kiegészítettek.

Látványos pucérkodás

Egy hatalmas meztelen alak feküdt a színpadon, sőt az volt maga a színpad. Hogy férfi vagy női alak, azt hirtelen meg nem mondom, de igazából mindegy is. Pontban 21:15-kor elsötétedett minden, és megszólalt a zongora, majd kisétált egy csapat táncos piros fáklyákkal az egyik legjobban várt koncert elején. Felcsendült a Stay With Me, és megjelent a színpadon Sam Smith, aki rögtön egy felejthetetlen ruhakölteményben indította az estét. Fekete szadomazó kalap, ezüstös szőrme a vállon, magas sarkú cipő – és akkor nem is tudtuk, mi van még hátra.

Az abszolút feminin előadó teljesen meg volt hatódva, de nemcsak ő mosolyogta végig a koncertet, hanem a közönség is. Egymást váltották a gigaslágerek, amelyeket hibátlanul adott elő a csapat. Nem mellesleg pirotechnika nélkül – se tűz, se füst, se lézershow, mégis a fesztivál egyik leglátványosabb koncertjét nyomták le a Nagyszínpadon.

14 Galéria: Sam Smith a Szigeten Fotó: Németh Kata / Index

A produkcióban minden részletre figyeltek. A zenekar kifogástalanul játszott, a táncosok is profik voltak, Sam Smith pedig lenyűgöző teljesítménnyel örvendeztette meg a nagyérdeműt. A közönség az összes dalt ismerte és teli torokból énekelte az előadóval, a hála pedig nem maradt el. Tényleg mindenki meg volt hatódva, a kivetítőn több rajongót is láthattunk, akik könnyes szemmel ordították a gigaslágereket.

Sam Smith elnyerte az idei év legaranyosabb előadója díjat a Szigeten. Nem győzött hálálkodni a közönségnek, hogy ennyien eljöttek, de a zenekarával és a táncosokkal is folyamatosan megvolt a kapcsolódás, néhány apró érintés, ölelés, egy kis simogatás – olyanok voltak, mint egy hatalmas család.

Nem csak a fesztivál, a koncert is az elfogadásról szólt.

Sam Smith hol férfi, hol női ruhákban jelent meg, két táncosnője csókot váltott, férfiak twerkeltek a színpadon, és egy drag queen táncolt a kifutón. Az előadó legalább öt teljesen különböző szettben bukkant fel. Volt a már említett szadomazó rendőrruha némi ezüstös prémmel, azt követte egy látványos válltöméssel rendelkező fekete estélyi, utána kamionsofőrnek öltözött, majd ráadtak egy hatalmas, szivárványszínű bundát, végül pedig harisnyás ördögként jelent meg.

Szex gyémántberakással

Hatalmas bulit csináltak, lemezminőségben játszott a zenekar, és a főszereplő is kifogástalanul énekelt. Nem volt hiány a „carameles” hajlításokból sem, a koncert végén pedig a magas hangok is megszólaltak, nem is akárhogy.

14 Galéria: Sam Smith a Szigeten Fotó: Németh Kata / Index

Látszott a csapaton, hogy meg vannak illetődve, ugyanis a hatalmas színpad előtt tényleg irgalmatlan embertömeg gyűlt össze, köztük fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. Sam Smith főleg lírai dalokkal operált, de a koncert végén megszólalt a leghúzósabb szám is, az Unholy, amelynek elején Smith nyakába akasztottak egy SEX feliratú nyakláncot.

Az előadó egész este együtt mozgott vokalistáival és a táncosokkal, hamis hangot keresve sem találtunk volna, a zenekar pedig kiemelkedően jó zenészekből állt.

A szeretet, az elfogadás és a szexuális szabadság jegyében telt a vasárnap este,

amit biztos, hogy jó darabig nem fog elfelejteni a Sziget Fesztivál közönsége.

Sam Smith egy ikon, aki egyre inkább megtalálja azt, hogy ki is ő valójában. Elképesztően felszabadult volt a színpadon, ami a közönséget is vitte magával. Sokat beszélt a szeretetről és a szabadságról, amit a nézősereg abszolút üdvözölt és átérzett. Egy őszinte és nagyon egyedi koncertet láthattunk, ahol semmi sem számított az elfogadáson és a szereteten kívül.

(Borítókép: Sam Smith a Sziget Fesztiválon 2024. 08. 11-én. Fotó: Németh Kata / Index)