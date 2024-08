Új párkeresési technika hódít: előbb szemkötő kell hozzá, aztán jöhet a bújócska

A nyári buliidőszakban sokan próbálnak egy-egy heves, futó románcot összehozni a forró hangulatban, míg mások a hosszabb távú romantika hívei. Megint mások csupán több ismerősre, barátra vágynak, de a kapcsolatok kiépítése továbbra sem egyszerű dolog. Tózsa Mikolt darabjában négy furcsa tündér próbál segíteni az érdeklődőknek abban, hogy új kapcsolatok szövődhessenek. A 2024-es Sziget Fesztivál színházi terepén megnéztük az It's a Match - Or Will Be – Maybe című előadást, ahol a bátor fesztiválozók vethették bele magukat a kapcsolatépítés rejtelmeibe.