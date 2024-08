Mindenkit kiosztottak a Szigeten, a szövegelésnek új Mekkája lett a Hajógyárin

Ahogyan a mondás is tartja, egyszer fent, egyszer lent, mindez pedig nagyon is jól szemlélteti a rapzenét, amely ugyan továbbra is egy underground műfaj, az ezt felölelő szubkultúra pedig sokak számára továbbra sem érthető, sokszor mégis a felszínre tör. Ezen felemelkedést hivatott segíteni az idei Sziget Fesztivál dropYard színpada is, ahol feltörekvő és már befutott hiphopelőadók ismertették meg zenéjüket a nagyközönséggel.