Sztárok serege vesz részt a Bujtor István Filmfesztiválon

Találkozhatnak a rajongók Koltai Róberttel, aki két éve kapta vette át a Bujtor-életműdíjat. Most nemcsak ebben a minőségében van jelen, Piroch Gáborhoz hasonlóan az új filmjének bemutatóján is ott lesz. A Gaál Ildikó és Surányi András által rendezett Meghalni bárki tud című játékfilm kapcsán színésztársa, Elek Ferenc is elkíséri.