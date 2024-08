A Neoton Família sztárjai visszatérnek a fővárosba: október első hétvégéjén a Budapest Garden Party keretében lépnek fel a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótónál. A zenei és gasztrofesztiválon olyan más neves előadók is fellépnek, mint az Első Emelet, az LGT emblematikus gitárosa, Karácsony János, az izlandi Mezzoforte, valamint a brit jazz-funk legendák, az Incognito és nem utolsósorban az FLM.

Hosszú idő után újra Budapesten lépnek fel a Neoton Família sztárjai, koncertjüknek a Budapest Garden Party ad otthont október első hétvégéjén. Az együttes az 1980-as években vált ismertté olyan slágerekkel, mint a Santa Maria, a Holnap hajnalig vagy a Don Quijote. Az eseményen Csepregi Éva, Végvári Ádám és Baracs János, a Neoton Família meghatározó tagjai, valamint állandó zenésztársaik – Heatlie Dávid, Lukács Andrea és Lukács László – is fellépnek. A zenészek már várják, hogy visszarepítsenek minket a múltba, és slágereiket együtt dúdolva nosztalgiázzanak a fővárosban a közönséggel.

A háromnapos zenei és gasztrofesztivál nemcsak a mai zenei palettát hivatott színessé varázsolni, hanem olyan legendás előadókat is felvonultat, akik a magyar és nemzetközi zenei élet meghatározó alakjai.

Az LGT egykori gitárosa és énekese, Karácsony János zenekarával együtt gondoskodik róla, hogy a rock rajongói felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak, míg vendége, Biga, a hazai popzene egyik legnagyobb tehetsége biztosítja a közönség tombolását. Az izlandi Mezzoforte instrumentális varázslata és a brit Incognito jazz-funk ritmusai garantálják, hogy a nemzetközi sztárok is emlékezetessé teszik a fesztivált. A svájci The Next Movement funky triója, valamint az Ocho Macho bulikirályai a legjobb hangulatért felelnek, míg az Első Emelet és az FLM nosztalgikus hangulatot varázsolva idézik fel a ’80-as és ’90-es évek ikonikus slágereit.

A koncertélmények mellett különleges gasztronómiai finomságokkal is várják a vendégeket 2024. október 4–6-án a Városligetben.