Martin Garrix és Fred again.. fellépésére voltak a legtöbben kíváncsiak

A Sziget idén egy telt ház közeli nappal búcsúzott Fred Again.. főszereplésével, de Halsey, Sam Smith és Liam Gallagher is emlékezetes koncertet adott a rendezvényen, ahogy Martin Garrix és Kylie Minogue fellépése iránt is sokan érdeklődtek. A szervezők egy látványos, vibráló, sokszínű fesztivállal szerették volna lezárni az első 30 évüket, amellyel mindenki elégedett, a Sziget fő szervezője, Kádár Tamás szerint pedig a visszajelzések alapján ez sikerült is. Kedd hajnalban megállt az idő a Hajógyári-szigeten, de 2025-ben augusztus 6. és 11. között újra megnyitja kapuit a fesztivál.

„Több mint 30 évvel ezelőtt nekünk is volt egy álmunk: egy hely, ahol egy hétig együtt lehetünk, ahol mindenki megélheti a személyes szabadságát, az atmoszférát, a »flow-t«, amit egy vibráló fesztivál nyújthat, ahol megférnek egymás mellett különböző stílusok, programok és kultúrák. A Sziget hamar szimbólummá vált. Egy ideális világgá, ahová belépve magunk mögött hagyjuk a mindennapok gondjait” – idézi a Sziget friss közleménye Kádár Tamást, a fesztivál fő szervezőjét.

Ahogy az Index is beszámolt róla, tavaly nagyot lépett a rendezvény a vendégélmény fokozásában, idén pedig ezt az irányt folytatva egy nagyon szerethető fesztivált sikerült összehozniuk. Számos újdonsággal is készültek, nem csak a szolgáltatások, hanem a programstruktúra terén is. A dekoráció is sokat fejlődött – a Covid után közvetlenül még minimál díszítéssel újraindított rendezvény idén teljes pompájában ragyogott, miután leszállt az est.

„Úgy gondoljuk, hogy ez a kerek évforduló egy vízválasztó volt a Sziget életében, és jövőre egy még látványosabb megújulással szeretnénk visszatérni. Olyan változásokat tervezünk, amelyek a Sziget alapértékeit továbbra is szem előtt tartják, de egyrészt jobban meg akarnak felelni a változó kultúrafogyasztási szokásoknak, másrészt a Sziget számos olyan lehetőséget is tartogat még, amit eddig kevésbé aknáztunk ki, ez is fókuszba kerül majd. Ez egy folyamatos építkezés lesz, nagy terveink vannak, reméljük, mihamarabb be is tudunk számolni az első, nagyobb lépésekről” – számolt be terveikről a közleményben a fő szervező, aki szerint idén nem a látogatószám túllicitálása volt a cél, de így is

átlagban naponta 60-70-ezer fesztiválozó szórakozott a Szigeten. Legtöbben Martin Garrix és Fred again.. napjára érkeztek, amikor a Nagyszínpad előtt 50-60 ezer ember gyűlt össze koncertenként.

Kádár Tamás azt is kiemelte, hogy a Sziget iránt a nemzetközi érdeklődés továbbra is töretlen, a világ számos országából érkező vendégek körében kurrens fesztiválnak számít a rendezvény, és idén nőtt a magyar látogatók aránya is. A szervezők célja, hogy ez a vonzó „Sziget-vibe” tovább erősödjön, az itthoni és külföldi látogatók számára egyaránt.

A fellépőket is megbabonázta a Sziget

A közleményből az is kiderül, hogy bizony nem csak a látogatókat, hanem a fellépőket is beszippantotta a Sziget vibrálása, sokan itt döntötték el, hogy hosszabb ideig is maradnának. Megszaporodtak a backstage-ekben a hirtelen partik, fellépők buliztak egymással nagy boldogságban. Martin Garrixet az sem keserítette el, hogy percekig leállt a szettje, ráhúzott még negyedórát a show-jára a Nagyszínpadon, hajnal 1-kor pedig a Bolt Party Aréna közönségét táncoltatta meg. Skrillex egy magyar popballada dalát kérte, hogy beépítse a show-jába, Fred again.. pedig magyar nyelvű feliratot szeretett volna a Nagyszínpad kivetítőjére.

Siker volt az idén visszatérő Nagy Utcaszínház, a francia Cie Gratte Ciel társulat a párizsi olimpia nyitórendezvényéről érkezett a Szigetre. De nagyon népszerűnek bizonyult a Sziget Beach Chill Zone programjában a délelőtti közös tajcsi is – annyian gyűltek össze, hogy külön hangtechnikát kellet beállítani, hogy mindenki hallhassa az instrukciókat. Bár nem hivatalos, de rekord is született a Szigeten:

az egyik fellépő csapata a közlemény szerint 33 sofőrrel érkezett a 30. Szigetre.

A nagyszínpados headlinerek közül Sam Smitht nem csak a fesztivál, de Budapest is megigézte: „Gyerekkorom óta el akartam jutni ide, és ahogy ma sétálgattam a városban, rájöttem, amit mondani akarok, az az, hogy köszönöm, hogy itt lehetek” – nyilatkozta a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja.

Hogy a fellépők közül vajon visszatér-e valaki jövőre is a rendezvényre, azt egyelőre nem lehet tudni, az viszont már biztos, hogy a Sziget 2025-ben augusztus 6-án nyitja meg a kapuit.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)