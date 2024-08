Szökött gyerekeket is találtak a Sziget Fesztiválon

Szökött gyerek, kábítószer-fogyasztó és díler, valamint szabálytalan taxis is fennakadt idén a rendőrség szűrőjén az Sziget Fesztiválon.

Az idei Sziget egyik legnagyobb szenzációja vitathatatlanul a holland rendőrpáros volt, amely a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) járőreivel látta el a szolgálatot a fesztivál alatt. A rendezvény biztosítása a szervezők feladata, de minden évben a BRFK is képviselteti magát, hogy prevenciós jelleggel részt vegyenek bent zajló eseményeknél. Az egyenruhásokon túl idén is civilben ellenőriztek a rendőrök, de a Nagyszínpad-közeli sátruknál is bárkinek szívesen segítettek.

A külső biztosítási feladatokban a BRFK mellett a Készenléti Rendőrség állománya, valamint a polgárőrség vett részt.

A BRFK összesítése szerint idén az alábbiak szerint szerepelt a fesztivál a bűncselekmények területén:

kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt hét embert fogtak el;

lefoglaltak különböző droggyanús anyagokat: körülbelül 150 tablettát, 156 gramm port, 50 gramm kristályt és egyéb szert;

garázdaság miatt hét, lopás miatt négy embert fogtak el;

biztonsági intézkedés keretében a rendőrök tíz ember orvosi ellátásáról intézkedtek;

és megtaláltak két otthonról elszökött gyereket.

A Sziget környékén a közúti és hajóforgalmat is ellenőrizték a rendőrök. Közlekedési szabálysértés miatt hat esetben tettek feljelentést, 28 közigazgatási vagy helyszíni bírságot szabtak ki. Hajózási szabálysértés miatt egy feljelentést tettek, és tíz alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot.