Véget ért a Sziget Fesztivál, a közönség pedig rengeteg élménnyel távozott a közel egyhetes rendezvényről. Egyesek azonban olyan emlékeket is szereztek, amelyeket sosem mosnak le magukról – idén is sokan vették igénybe a kitelepült tetoválószalonokat. Kissfalvy László tetoválóművész az Index kérdésére elárulta, mi volt a legmeghökkentőbb dolog, amit a testükön szerettek volna látni az emberek.

A fesztiválokon sokszor születnek megkérdőjelezhető döntések, ha az ember nem figyel oda, és kicsit túltolja a bulit, könnyen véthet maradandó hibát. A tetoválószalonok egyik alapszabálya, hogy illuminált állapotban érkező vendégeket nem fogadnak, az általunk megkérdezett tetoválóművész szerint azonban ilyen szituáció a Szigeten már nem is igazán fordul elő. Kissfalvy László arról is beszélt az Indexnek, hogyan lehet megtartani a steril környezetet egy fesztiválon, illetve hogy hányan ülnek be a tű alá, és milyen ábrákat varratnak magukra.

Így tartják sterilen a friss tetkót

Kissfalvy László az elmúlt 31 évben kivétel nélkül kint volt a Szigeten, így átlátja a dolgokat. Elmondása szerint teljesen változó, hogy hányan térnek be a kitelepült szalonjukba. Amikor nagyobb programok vannak, akkor kevesebben, holtidőben többen állnak meg, fürkészve a szalon elé kirakott mintákat. Így munkájuk is akad, a nagykoncertek ideje alatt azonban pihenni is tudnak. Az idei év nem érte el azt a vendégszámot, amit tavaly. Most kevesebben tetováltattak, mint korábban.

Kissfalvynak 25 évig volt tetoválószalonja Yakuza Tattoo néven, most azonban a tehetségük alapján toborzott csapattal érkezett a Szigetre, mindenki máshonnan érkezett, van, aki szalonban dolgozik, van szabadúszó és olyan is, aki otthon tetovál.

Nagyon fontos, hogy ha valaki magára varrat valamit, akkor utána figyelni kell arra, nehogy bármiféle kosz kerüljön a friss sebbe. A tetoválók még a hatalmas por ellenére is meg tudják védeni kuncsaftjaikat, ugyanis a second skin segítségével hermetikusan le tudják fedni az érintett felületet. A takaróanyag öt napig védi biztosan a friss tetoválást, hogyha valaki több napig tartózkodott a Szigeten, annak csak vissza kellett mennie a szalonba, és lecserélték neki.

Az utóbbi években sokkal diszkrétebbé vált ez az egész. Régen az emberek nagyon komolyan be voltak rúgva, most azonban nem is nagyon találkozunk ittas személyekkel. Nem is baj, mert illuminált állapotban az ember érzékenyebb, és sokszor a viselkedésük is kellemetlen volt. Most már ez nem fordul elő

– mondta.

Nem biztos, hogy jó ötlet

Egészen elképesztő dolgokat is magukra varratnak a fiatalok, csodálkoznánk, ha később nem bánnák meg. Kissfalvy elmesélte, mik voltak a legfurább dolgok, amiket kértek:

Volt, aki egy Woody Allen-szemüveget tetováltatott az arcára, de eldobott, nyitott szardíniásdobozt is varrtunk már rá valakire. Az egyik legextrább az volt, amikor egy férfi a karjára és a melle alá egy-egy női lábat varratott, és ha felemelte a karját, akkor egy szexuális jelenet rajzolódott ki.

Kisfalvy egyébként úgy tapasztalja, hogy inkább élményhez kötött szimbólumokat kérnek, ami emlékezteti őket a fesztiválra. Nagyon sokan hoznak saját mintát, de még így is kevesebben vannak, mint akik a szalon elé kirakott anyagból inspirálódnak. Általában olyat választanak, ami gyorsan megvan. Kissfalvy szerint fontos a tempó és a minőség. Úgy éri meg nekik, ha gyorsan végeznek, maga a munka egy kisebb tetoválásnál mindössze tíz perc, de a vendégek azzal is elégedetten, és egy örök emlékkel távoznak a szalonból.

