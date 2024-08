Mint ahogy azt az Index korábban megírta, mindössze négy és fél óra kellett ahhoz, hogy minden jegy gazdára találjon a Budapest Parkba meghirdetett Azahriah-koncertre.

A jegyértékesítés kedd délelőtt tízkor nyílt meg, és még a legolcsóbb jegy is több mint 14 ezer forintba került.

A Budapest Park hivatalos Facebook-oldalán megjelent hír szerint

Azahriah végül duplázni fog, miután pár óra alatt minden jegy elkelt szeptember 5-i koncertjére.

Így szeptember 6-án újra színpadra lép az énekes. A második koncertre a jegyértékesítés augusztus 16-án, pénteken 10 órakor kezdődik – közölték a Park oldalán.



Ezen a héten írtunk arról, hogy a skót fővárosban adott klubkoncertet Azahriah. Az Index helyszíni beszámolót közölt arról, hogy veszi be legnépszerűbb magyar előadó a La Belle Angele nevű szórakozóhelyet.



Egy héttel ezelőtt helyszíni riportban számoltunk be Azahriah fellépéséről a Sziget fesztiválon. Tudósítónk akkor azt írta: „Ha két szóval kellene leírnunk a koncertet, akkor azt mondanánk, hogy teljes felszabadultság. Nem voltak határok. Az énekes és csapata egy egészen egyedi setlisttel állt ki a publikum elé, de működött. Nagyon is – ahogy elindult a zene, egyre többen érkeztek a Nagyszínpad elé, hogy hallhassák a magyar szupersztárt.”