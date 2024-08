Meghalt Jack Russell, ismét egy nagyszerű rocktorok távozott

Jack Russell, az 1980-as évek hair metal együttese, a Great White énekese csütörtökön, 63 éves korában halt meg multiszisztémás atrófiában (MSA) és Lewy-testes demenciában – jelentette a Rolling Stone. Russell a múlt hónapban jelentette be, hogy a diagnózis után visszavonul a turnézástól.

Képtelen vagyok olyan szinten teljesíteni, amilyenre vágyom, és amilyet megérdemeltek. Szavakkal nem tudom kifejezni a hálámat a sok-sok évnyi emlékért, szeretetért és támogatásért. Köszönöm, hogy hagytátok, hogy megéljem az álmaimat. Csodálatossá tettétek az életemet

– írta akkor Russell a közösségi médiában.

Russell családja csütörtökön szintén a közösségi médiában közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy a glam metal énekes „békésen”, családja és barátai körében hunyt el. A Russel emlékirataiban társszerző K. L. Doty megerősítette a lapnak, hogy az énekes halálát a fent említett két betegség okozta.

Jacket szeretik és emlékeznek kiváló humorérzékére, kivételes életörömére és megingathatatlan elköteleződésére a rock and roll iránt, ahol öröksége örökké virágozni fog

– állt a közleményében. A nyár folyamán Russell egyébként ki is adta a K.L. Dotyval közös életéről szóló memoárját The True Tale of Mista Bone: A Rock and Roll Narrative címmel. A közlemény szerint nyilvános megemlékezést egy későbbi időpontban jelentenek be.

„A zene töltse ki az űrt”

Russell a kaliforniai Montebellóban született, és egykor a Great White együttes énekese volt, amelynek legnagyobb slágerei a Once Bitten, Twice Shy (Ian Hunter dalának feldolgozása) és a The Angel Song voltak a nyolcvanas évek végén. A zenekart 1982-ben alapította Mark Kendallal együtt, és több lemezt is kiadtak, köztük az 1987-es Once Bitten és az 1989-es Twice Shy címűt.

Csütörtökön a Great White egy Instagram-posztban fejezte ki „legmélyebb részvétét” Russell családjának, azt írva, hogy „hihetetlen hangja örökké élni fog”, és „a rock egyik legnagyobb bajnokának” nevezték őt.

Mit mondasz valakiről, aki ott volt melletted egy ilyen csodálatos utazáson, a jóban és a rosszban? Inkább hagyjuk, hogy a zene töltse ki az űrt

– írta a zenekar.

„Megtiszteltetés és öröm volt vele a színpadon lenni – sok fellépés, sok mérföld és maximális rock. A stúdióban Jack elképesztő volt. Mindig készen állt a munkára. És mindig keményen is dolgozott” – áll a közleményben. „Jack addig maradt, amíg a legjobb teljesítményt nem nyújtotta minden dalhoz. Minden koncertre ugyanazt a kiváló formát hozta. Az élő előadásai mindig összetéveszthetetlenül zseniálisak voltak.”

Kendall 2000-ben jelentette be, hogy szünetelteti a Great White-ot, Russell pedig 2001-ben jelentette be a zenekar megszűnését, hogy szólókarrierjével foglalkozzon, ami nem volt sikeres. Néhány évvel később a zenészek újra összeálltak, miközben Russell „Jack Russell's Great White” néven turnézott.

Perek, tűz, milliók

Russell neve egyesek számára a 2003-as tragikus Station éjszakai klubtűz emlékét idézi fel, amelyben 100 ember vesztette életét és 230 megsebesült. A Great White – amely Russell-lel és Kendall-lal is újraegyesült – éppen a szórakozóhelyen lépett fel, amikor hatalmas tűz ütött ki, miután a zenekar turnémenedzsere által beindított pirotechnikai eszközök meggyújtották a színpad hátsó részén lévő gyúlékony habot. A zenekar gitárosa, Ty Longley is a tűzben elhunytak között volt.

Russell 2015-ben bejelentette, hogy dokumentumfilmet ad ki a tömegszerencsétlenségről.

Ez az életem története, amely összefonódik a tűz történetével. Nagyon nehéz, tudod, de ez lehetőséget ad arra, hogy bocsánatot kérjek és elmondjam, mit érzek ezzel kapcsolatban. Soha nem volt lehetőségem azt mondani, hogy sajnálom

– mondta akkor Russell.

Bár Russell ellen nem emeltek vádat, ő és a Great White 1 millió dolláros perrel nézett szembe, amelyet ki kellett fizetniük a tűz áldozatainak. Ez része volt a 176 millió dolláros kártérítési alapnak. „Ez a zenekar öröksége” – mondta 2013-ban a Rolling Stone-nak Victoria Potvin Eagan, egy rajongó, aki megúszta a tragédiát.

A Great White és Russell 2006-ban egyesült újra, de 2009-ben ismét különváltak Russell függőséggel kapcsolatos egészségügyi problémái miatt. Russell kilépett az együttesből, és végül beperelte Kendallt és a Great White zenekart, ami peren kívüli megegyezéssel zárult.

Kendall továbbra is a Great White névvel turnézik, váltakozó énekesekkel. Az ő verziója azzal került a címlapokra, hogy 2020 júliusában, a Covid–19-járvány közepén lépett fel, társadalmi távolságtartás és maszkok nélkül.