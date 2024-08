Alagút szindrómával feküdt kés alá Körtvélyessy Zsolt

A Jászai Mari-díjasz színművész Körtvélyessy Zsolt alighogy kijött a kiskunfélegyházi rehabilitációjáról térd- és derékproblémái után, máris be kellett feküdni a kórházba, ugyasni az orvosai alagút szindrómát állapítottak meg nála. A színész túlesett a beavatkozáson és elmondása alapján jól sikerült a műtét, de még varratszedésre vissza kell mennie.

Körtvélyessy Zsolt Járszai Mari-díjas színművész alighogy kijött a rehabilitációs központból, újra kórházba kellett vonulnia, ugyanis alagút szindrómát állapítottak meg nála, ezt pedig műteni kellett. A derék- és térdproblémái után a kezével voltak gondok, nevezetesen, hogy három ujja is zsibbadt a bal kezén, ez alapján az orvosai alagút szindrómát állapítottak meg nála, amelyet már meg is műtöttek. A beavatkozás a színész elmondása szerint jól sikerült, s bár még otthon lábadozik és vissza kell mennie varratszedésre, de derűsen várja az új színházi évadot.

Nem jól alakultak a dolgaim idén nyáron. Alighogy kijöttem a rehabilitációmról, egy műtéten kellett átesnem. Egy ideje nagyon zsibbadt három ujjam is a bal kezemen. Orvoshoz fordultam, majd kiderült, hogy alagútszindrómám van, ez okozta a folyamatos kellemetlen tüneteket. Egy héttel ezelőtt estem át az operáción, jelenleg még lábadozom

– nyilatkozta a színész a Blikk szemléje alapján.

Elmondása alapján felvágták a kezét és megszüntették a zsibbadás okát, mert már annyira fájt, hogy néha nem tudott aludni, és hiába enyhültek néha a tünetei, mindig visszatért a probléma.

Mi az az alagút szindróma? Az alagút szindróma elnevezés egy kórképet takar, melyben a test izmai, szalagjai, csontjai által alkotott hasadékban (az „alagútban”) lévő idegek nyomás alá kerülnek, zsibbadást vagy fájdalomérzetet kiváltva ezzel az érintett végtagon.

„Jövő hét szerdán lesz az újabb kontroll, úgyhogy addig lent is maradok Kecskeméten, augusztus 22-én ugyanis társulati ülés lesz. A próbák szeptember elején kezdődnek, ezért úgy tervezzük Marcsikámmal, ha már a nyáron kimaradtak az utazgatások, legalább bepótoljuk a közös időtöltést annyival, hogy 4-5 napra elmegyünk wellnessezni belföldön egy szép helyre. Megérdemli, nagyon ráfér a pihenés, rengeteget dolgozott, támogatott mindvégig engem. Most is kímél mindentől a kezem miatt” – mondta Körtvélyessy.

Régóta problémák vannak egyébként az egykori Hoffer Józsi egészségével, hiszen 2023 augusztusában szívműtéten esett át, amely után egy bakteriális fertőzést kapott el, 2024 elején pedig több hónap kihagyás után térhetett csak vissza a színpadra.