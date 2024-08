Meghalt a „magyar néptánc pápája”, Orbán Viktor is gyászol

Novák Ferenc Tata 94. életévében, 2024. augusztus 17-én hajnalban meghalt. Családja közleményben tudatta a gyászhírt szombaton, amire sorra reagáltak a szakma, valamint a magyar politikai élet szereplői is, köztük Orbán Viktor miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester is.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, meghalt Novák Ferenc Tata koreográfus, rendező, etnográfus, a táncházmozgalom egyik atyja. „Személyében a hetvenéves Bihari János Táncegyüttes alapítóját, a három évtizeden át működő Honvéd Táncszínház megálmodóját és művészeti vezetőjét, a mai napig prosperáló Nemzeti Táncszínház kitalálóját tisztelhetjük” – olvasható a családja által kiadott szombati közleményben. Halálhírére többen, köztük az érintett szakmai szervezetek, valamint politikusok is reagáltak a közösségi médiában.

„Mély fájdalommal búcsúzik a Honvéd Együttes Magyar Nemzeti Táncegyüttese (régi nevén Honvéd Táncszínház) legendás, egykori művészeti vezetőjétől, Novák Ferenc Tatától, aki a mai magyar színpadi néptáncművészet legjelesebb alakjaként és a magyar folklór iránt tiszta szívvel elkötelezett művészként életének 94. évében megtért Teremtőjéhez” – osztotta meg közösségi oldalán a gyászhírt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. „Emlékét sokáig őrzik tanítványai, művésztársai és azok a táncosok, koreográfusok, folkloristák, akiknek életére és munkásságára meghatározó jelentőséggel és óriási hatással volt művészete” – írták.

„Megrendülten értesültünk róla, hogy meghalt a magyar néptáncművészet atyja, az örökifjú Novák Ferenc Tata, a táncművészet egyik legfényesebb csillaga” – olvasható a Nemzeti Táncszínház Facebook-bejegyzésében. „De örökre velünk marad a szellemi hagyatéka, az egész táncszakmát beragyogó aurája és történetei. Mostantól az égi tánckart irányítja gyermekei édesanyjával, Foltin Jolánnal” – fogalmazott a társulat a közösségi oldalán. A koreográfus által alapított Bihari János Táncegyüttes fotóval búcsúzott a művésztől.

Elment a magyar néptánc pápája

– írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy közös fotót is mellékelt a Nemzet Művészével.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere azt írta, hogy Novák Ferenc Tata, aki Budapest díszpolgára is volt, „nemcsak páratlanul tehetséges, hazánkban és külföldön is elismert koreográfus volt: magával ragadó, nyitott személyiségével hidat képzett az állítólagos »népi« és az »urbánus« kultúra között”.

Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő is megemlékezett a művészről Facebook-oldalán. A politikus Novák Ferencet a magyar népi és urbánus kultúra ikonjának nevezte. „Isten nyugosztaljon, mindent köszönünk, nem feledünk, drága Mester!” – fogalmazott a képviselő. A művészt életében Józsefváros díszpolgári címével is kitüntették, Pikó András VIII. kerületi polgármester is közösségi oldalán reagált halálhírére, ahogy tette ezt Gréczy Zsolt DK-s országgyűlési képviselő is.