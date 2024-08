Több volt, mint egy sztár: francia emlékmű volt

Alain Delon n’est plus. On le croyait immortel d’avoir eu plusieurs vies, d’avoir joué tous les rôles - flic, voyou, inoubliable Tancrède, bouleversant Monsieur Klein… -, d’avoir tourné pour les plus grands, de Visconti à Godard, de Losey à Melville, d’être devenu lui-même l’un… pic.twitter.com/2ckFJanMEm