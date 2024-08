Idén debütált, friss dokumentumfilmet tűznek műsorra az augusztus huszadikai ünnepség alkalmával a Duna TV-n. Az ország háza című alkotás a főváros ikonikus épületének, a neogótikus stílusban készült Parlamentnek a történetét mutatja be. A filmből kiderül, milyen lehetne a neobizánci stílust idéző országháza, amennyiben nem Steindl Imre nyeri a pályázatot, mik voltak Freddie Mercury első szavai, amikor meglátta a hatalmas épületet és hol található az a golyónyom, amely a Tisza István elleni gyilkossági kísérlet után maradt.

A filmet augusztus 20-án, 15:35-kor mutatja be a Duna televízió. Az alkotást eredetileg júniusban vetítették le a Parlamentben, majd a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon is debütált. A film végigvezeti a nézőket az ikonikus épület különleges terein, közben bemutatva életútját a tervezőasztaltól napjainkig. A felvidéki, magyar származású, A Gyűrűk Ura előzménysorozatából is ismert amerikai színésznő, Ema Horvath kalauzol végig bennünket az épületen.

Az alkotás egyszerre hívatott megismertetni az épület történetét a külföldi közönséggel, miközben a hazai nézőknek is számos újdonságot tartogat. A filmből kiderül többek közt, hogy a jelenleginél jóval kisebb, neoklasszicista vagy neobarokk, sőt akár keleti palotákat idéző neobizánci parlament is állhatna a Duna partján. Az 1881-ben meghirdetett pályázatra tucatnyi terv érkezett, amelyek közül végül Steindl Imre neogótikus stílusú, monumentális épületének víziója nyerte el a döntéshozók tetszését.

120 év történetei

Fény derül arra is, hogy Munkácsy Mihály híres, Honfoglalás című festménye végül miért nem az ülésteremben kapott helyet, noha eredetileg oda szánták. Azt is megtudjuk a filmből, hogy a trianon utáni időszakban miként alakították át a Parlament számos termét ideiglenes szállássá a gyermekek számára.

A nézők megnézhetik azt a golyó ütötte nyomot, amely Tisza István, későbbi miniszterelnök elleni gyilkossági kísérlet után maradt, amikor egy feldühödött képviselő fegyvert rántva tört a politikus életére. A filmben feltűnik még az a tízmázsás vörös csillag is, amit 1990 után távolítottak el a Parlament csúcsáról, továbbá azt is megtudni,

mik voltak Freddie Mercury első szavai, amikor meglátta a monumentális épületet.

A nézők az Országházról készített archív felvételek mellett szakértőkkel készült interjúrészleteket is láthatnak. A dokumentumfilmben megszólal többek közt Keserü Katalin, Nógrádi-Kerekes Margit és Rozsnyai József művészettörténész, Lukács József, az Országház főépítésze, illetve Hermann Róbert történész.

Ahogy az augusztus 20-i ünnepségnél megszokott, a Parlament 2024-ben is kiemelt fontosságú lesz a programokat tekintve. Reggel a Kossuth téren vonják fel a nemzeti lobogót, napközben a látogatók előtt megnyitják az épületet, amelynek Duna felőli és déli homlokzata idén is különleges fényfestést kap.