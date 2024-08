AI generálta a STRAND egyik monumentális sátrát

Augusztus 22-én kezdődik a STRAND Fesztivál, ahol többek között fellép Azahriah, Dzsúdló, Majka, a Halott Pénz és Hundred Sins is, aki kifejezetten erre az alkalomra készített egy 8 perces számot, Vincze Tünde és Lakatos Márk pedig egy igazán nagyszabású show-t állított össze az alkotásra.

A STRAND Fesztivál cirkuszi tematikája idén sem változik, az esti koncertek mellett pedig napközben is számos elfoglaltság várja a látogatókat. A rendezvény különlegességeiről Lobenwein Norbert, a STRAND alapító-fő szervezője mesélt – a szakember azt is elárulta, hogyan vonta be a mesterséges intelligenciát Weiler Péter a STRAND ART monumentális alkotásába.