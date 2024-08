Ötemeletes magyar művészeti központ nyílik New Yorkban

Ötemeletes épület szolgálja 2025-től a magyar – elsősorban népi – kultúra népszerűsítését New Yorkban, ez derül ki a New York-i székhelyű Tulipán Foundation (bejegyzési nevén Réka Darida Foundation) honlapjáról. A magyar művészeti központban étterem, galéria és közösségi terek is helyet kapnak.

„A New York-i Madison Avenue 1065. szám alatt található ötemeletes épületünk 2025-ben nyílik meg újra Tulipán Center for Hungarian Arts néven. Étterem, művészeti galéria és közösségi terek kapnak itt helyet, amelyek lehetővé teszik, hogy továbbvigyük a küldetésünket, és megosszuk a világgal a magyar kultúra szépségét. Amíg épületünk felújítás alatt áll, meghívjuk önt, hogy vessen egy pillantást a Tulipán világába” – olvasható a Tulipán Foundation honlapján.

A honlap szerint a Tulipán a hagyomány és az innováció lendületes és dinamikus fúzióját testesíti meg, amely a magyar kultúra gazdagságában gyökerezik. „Magyarország múltjának és jelenének megünneplésével, sokszínű művészetének és életének bemutatásával a Tulipán gazdag és sokrétű élményt kínál a látogatóknak” – írják.

Mi a Tulipán Foundation?

A New York-i székhelyű, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon tevékenykedő Tulipán Foundation (bejegyzési nevén Réka Darida Foundation) célja, hogy oktatási, művészeti és közösségi programokon keresztül új lehetőségeket teremtsen a tudásátadás területén, támogassa a magyar művészeti, különösen a népművészeti és az abban gyökerező kortárs művészeti kezdeményezéseket, alkotókat és szervezeteket, ezeket bemutassa a szélesebb amerikai közönségnek, valamint programjaival szolgálja az amerikai magyar diaszpórát

– derül ki a NIOK honlapjáról.

Az alapítvány az általa meghirdetett Darida Réka Ösztöndíjprogram keretében egy éven át havi ösztöndíj jellegű támogatásban részesíti a Kárpát-medencei népművészetben vagy a magyar történeti hagyományokban gyökerező népi kézművesség és iparművészet területein tevékenykedő, kiemelkedő tehetségű alkotókat, akik Magyarországon vagy a szomszédos országokban végeznek alkotói tevékenységet. A támogatás mértékéről a Kárpátok Alapítvány honlapján lehet tájékozódni, amely a program lebonyolításának magyarországi partnere.

Kiállítás a New Yorkban

A tavalyi ösztöndíjasok kiállításáról a Magyar Hírlap számolt be:

A New York-i Tulipán Galériában május 20-ig volt látható, és sikerrel zárult a kiállítás amely a Réka Darida Foundation Kortárs Kézműves Ösztöndíjprogram magyarországi nyerteseinek alkotásait mutatta be a szervezet székhelyén

– írták 2023-ban. A kiállítás kurátora Fülemile Ágnes, a BTK Néprajztudományi Intézet kutatója volt, aki előadást is tartott a magyar népi kézműves mozgalomról és iparművészetről.

Az alapítvány szoros kapcsolatban áll a jelenleg is zajló, 2024. augusztus 17–20-ig tartó Mesterségek Ünnepe programsorozattal, a honlapjuk tájékoztatása szerint az azon részt vevő művészek közül hármat fognak jutalmazni a Népművészeti Egyesületek Szövetségével közösen. (Honlapjukon egyébként a tojásfestés, a hímzések és a fafaragások között látható a magyar származású, de Kanadában élő orvos, Máté Gábor The Myth of Normal című könyve is, ami magyarul Normális vagy címmel jelent meg.)

Ki Darida Réka?

Az ösztöndíjprogram névadója, Darida Réka Csengerben született, 2000-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol haláláig aktív tagja és kiemelkedő támogatója volt a New York-i magyar művészeti és közösségi életnek.

Családja 2020 óta magánalapítvány keretei között folytatja az általa megkezdett tevékenységeket

– ennyi derül ki a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium honlapjáról.

A Tulipán Foundation (bejegyzési nevén Réka Darida Foundation) az első pályázatot 2021-ben hirdette meg, azzal a szándékkal, hogy támogatást nyújtson magyar művészek és oktatási intézmények számára a Covid–19-járvány kihívásokkal teli évében – írja fent említett cikkében a Magyar Hírlap. A támogatott művészek alkotásait mutatta be az alapítvány székhelyén lévő Tulipán Galéria első kiállítása.