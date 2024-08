Leesett az állunk, amikor megtudtuk, hogy mit tettek ezekben a börtönökben

Imane Perry író nem mindennapi elismerésben részesült. Az Egyesült Államok börtöneiben lévő fogvatartottak 2024 első felében arról szavazhattak, hogy melyik szerző és könyve kapja meg az Inside Literary Prize elismerést. Az amerikai író az új könyvdíjat a South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation című kötetéért kapta – írja a Literary Hub.

Imani Perry műve Dél-Amerika prizmáján keresztül vizsgálja a kultúrát és az identitást.

A kötet részben memoár, részben útleírás. Arról szól, ahogy a szerző bejárja Dél-Amerikát, és közben részben önmagát is megtalálja. A The New York Times bestsellere 2022-ben a Nemzeti Könyvdíj-díjat (National Book Awards) is bezsebelte. Egyébként a négy könyv – amelyekre szavazni lehetett – mindegyike nyertes vagy döntős volt a Nemzeti Könyvdíj 2022-es listáján.

A tavaly életre hívott kezdeményezést a Freedom Reads nevű nonprofit szervezet alapította, amely könyvtárakat épít, valamint könyveket szállít az Egyesült Államok börtöneibe. A Center for Justice Innovation pedig az a szervezet, amely erőforrásokat és támogatást nyújt a rosszul ellátott közösségeknek; valamint a Nemzeti Könyvdíjnak, az Egyesült Államok egyik legrangosabb irodalmi díjának, a Nemzeti Könyvdíjnak is otthont ad.

Újra hallatta a hangját

Az Inside Prize kezdetben több mint 200 fogvatartottat vont be a projektbe az Egyesült Államokban. Hat állam 12 börtönéből – Arizona, Colorado, Minnesota, Missouri, Észak-Karolina és Észak-Dakota – a bebörtönzött emberek elolvasták a könyveket, a támogató szervezetek képviselői meglátogatták őket, és a végső szavazatok összeszámlálása előtt beszélgettek az olvasókkal.

Chelsea, aki jelenleg a Shakopee Minnesota Büntetés-végrehajtási Intézetben raboskodik, egy interjúban elmondta: Imani Perry művét az ereje miatt választotta. „Egy könyvtől sem érzékenyültem még el ennyire. Akkora hatást gyakorolt rám, hogy még a beszélgetések alatt is sírtam.” Chelsea arról is beszélt, mit jelentett számára zsűrinek lenni.

Sokat jelentett számomra, hogy a hangom számít, az elmúlt négy és fél évben ugyanis ez egyáltalán nem volt így. Újra Chelsea voltam, és nem csak egy szám.

Köszönőbeszédében Perry elmondta, együtt érez azokkal, akik rabságban vannak, és elismerte, hogy „a rácsok mögött igen is létezik szellemi élet”. Győztesként egy kézzel készített fatrófeát kapott és 4860 dolláros (több mint egymillió forint) pénzdíjban részesült.

Reginald Dwayne Betts, a Freedom Reads alapítója és vezérigazgatója szerint a díj célja, hogy lehetőséget teremtsen a bebörtönzöttek számára, hogy érdemben részt vegyenek a nemzeti kulturális beszélgetésben. Úgy véli, hogy az Inside Literary Prize nagyobb jelentőséggel bír, mint az irodalmi teljesítmény más hagyományos babérjai. „A szabadság egy könyvvel kezdődik.”