A gasztronómia szerelmeseinek most tényleg egyedülálló élményekben lehet része

A nagyközönségnek szóló, napi belépővel látogatható, ingyenes előadások mellett az igazi ínyencek számára élményétkezéseken, workshopokon és vezetett kóstolókon keresztül is ízelítőt kínál a rendezvény az olasz gasztronómiából, mindezt egyedülálló programhelyszínén, Veszprémben, a jezsuita rend által a 18. században épített templombelsőben.

Különleges esemény lesz többek között az a három élményétkezés, amelyeket két Michelin-csillagos olasz sztárséf prezentál, együtt és külön-külön is megmutatva művészetük legjavát. De ritkaság számba mennek a, a szintén Itáliából érkező csúcs sommelier vezetett kóstolói, ahol proseccokat és más buborékos olasz különlegességeket, majd pedig szuper prémium borokat vesz sorra. És ez csak két program a három napos kulináris ünnep extrái közül.

Ilyen még sohasem volt Magyarországon

Szeptember 6-án, a fesztivál nyitónapján a két Michelin csillaggal díjazott olasz séf, Giuseppe di Iorio és Mauro Elli közös örömfőzésén vehetnek részt a látogatók.

Képzelheti, hogy milyen nehéz őket kimozdítani a konyhájukból. Különleges alkalom, ilyen még sohasem volt, valószínűleg nem is lesz Magyarországon

– fogalmazott az eseményről Tungli Péter, a fesztivál programigazgatója, hozzátéve, hogy Lazio és Lombardia ételei lesznek terítéken. Olyan különlegességek kerülnek tányérra, mint a panírozott tojás szardellaszósszal, a rovato-i olajban sült marha tört burgonyával, vagy éppen a mezze maniche tészta sült koktélparadicsommal, padlizsánnal és érlelt ricottával, amit természetesen egy sommelier a megfelelő nedűkkel, borkísérettel párosít majd.

A fesztivál másnapján Giuseppe di Ioro, a Colosseum szomszédságában található Michelin csillagos étterem, az Aroma séfje egyedül tér vissza a templom ódón falai közé, ételkölteményei pazar élményt ígérnek, csakúgy, mint a többfogásos ebéd mellé válogatott borsor. Minőségi alapanyagok, tökélyre fejlesztett konyhai eljárások, igazi élményétkezés várja a résztvevőket, olyan ételkülönlegességekkel, mint a Saltimbocca alla romana, azaz Borjúhús falatok római módra, vagy a tőkehal csicseriborsó pürével és rozmaringgal. A programsorozatban aznap Marcello Scoccia, az Olasz Nemzeti Olivaolaj Kóstoló Szövetség alelnöke is képviselteti magát, aki az olíva számtalan fajtájának és termőhelyének rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket.

Nemes versengés, összecsap észak és dél

Az idei a Balaton Wine & Gourmet programjainak köszönhetően nemcsak egy kis mini olasz fesztivál részesei lehetünk, természetesen a balatoni borászatok és éttermek, valamint a tájegységek jellegzetességei is terítékre kerülnek.

„A közismert borakadémikus, dr. Fiáth Attila különleges mesterkurzusán összehasonlíthatják a Balaton északi és déli partjának borait, igazán nemes versengés lesz, a vakkóstoló végén kiderül, hogy kinek és milyen borok ízlettek igazán. Nagy kérdés, hogy észak vagy dél kerül ki győztesen a párviadalból” – fogalmazott Tungli Péter, hozzátéve, hogy a programokkal nem csupán a gasztronómia világa iránt érdeklődőket, hanem a nagybetűs szakmát is meg szeretnék szólítani.

Például dr. Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus mesterkurzusával, aki különleges tételek segítségével mutatja meg, hogy vajon idővel, az érleléssel nő-e a borok élvezeti és pénzbeli értéke, találunk-e, hosszú időre az értéknövekedés reményében eltett bort a Balaton környékén. A hét tételes mustra alatt többek között Szeremley Huba 2006-os kéknyelűje és Légli Ottó 2011-es Banyászó olaszrizlingje is ott lesz.

A látogatók nemcsak a Balaton északi és déli partjának összecsapásán vehetnek részt, Somló és Badacsony mellett az Etna és a Vezúv lankáinak terméséből készült borokat is megkóstolhatják. „De egy másik programunkon egész Olaszországot reprezentáló, a legkiválóbb fehér és vörösborokat is megkóstolhatják, egy olasz sommelier segítségével” – fűzte hozzá Tungli Péter, aki a bevezetőben már említett, Buborékok között elnevezésű mesterkurzust is az érdeklődök figyelmébe ajánlotta, hiszen a prosecco-t talán mindenki ismeri, de a buborékos italok Itáliában nem csak rájuk korlátozódnak.

A vezetett kostolón a Franciacorta és egyéb hagyományos, champagne-i érlelésű tételek egészítik ki a spumante és frizzante palackokat. Az izgalmas buborék túrán pedig nem más, mint az Assoenologi Società Cooperativa szakértője, Gabriele Valota kalauzolja majd a résztvevőket. Tíz különleges palack pukkan a bemutatón, ebben az összeállításban eddig sehol máshol eddig nem prezentált tételek.

A fesztivál zárónapján Mauro Eli, a Comói-tó part közelében található Michelin csillagos Il Cantuccio étterem rusztikus, de elegáns fogásairól híres séfje önállóan is megcsillogtatja elképesztő tudását. Ritka, talán soha vissza nem térő alkalom, hogy Olaszországon kívül is megkóstolhatóak lesznek ízgazdag és letisztult ételei, például a Nyúl royal módra, a Milánói velőscsont, vagy Mantovai sütőtökös gnocchi.

Az érdekfeszítő gasztronómiai utazás a „Gourmet gelati” élményétkezéssel zárul, amely a fagylaltok köré épül. A programigazgató elárulta, hogy az esemény különlegeségét az adja, hogy a fagylaltok mellé egy olasz séf kreációit párosítják, az út pedig egyenesen a fine dining világába vezet: a szicíliai vörösrák tatár, fekete szezámmaggal citrus fagylalttal, vagy a polip hod dog kápia paprika sorbettoval, polip majonézzel, olasz BBQ szósszal valóban rendkívüli gasztro élményt ígér.

Nem csak az al dentéről szól

„A magyarokhoz közel áll az olasz kultúra, de érthető okokból házigazdánk, Gianni Annoni részéről is nagy nyomás volt rajtunk. De megvártuk, amíg csak egy vendég országunk lesz. Magyarországon egyébként is jól ismert az olasz gasztronómia, amivel nem csak egy, hanem akár öt fesztivált is meg tudnánk tölteni” – ecsetelte Tungli Péter, a Balaton Wine & Gourmet programigazgatója, hogy miért éppen Olaszország lesz az idei fesztivál egyedüli vendége. Szerinte nem szabad elfelejteni, hogy egy étel nem csak arról szól hogyan kell a tésztát al dentére főzni, mert jó esetben már mindenki tisztában van vele, hanem azt is jelenti, hogy a különböző szószokhoz milyen tésztatípusok tartoznak. Úgy véli, mindig tovább mélyíthető a meglévő gasztronómiai tudás, a veszprémi gasztroünnepen pedig nemcsak a felszínt, hanem a balatoni régió és az olasz gasztronómia mélységeit, árnyalatait is megmutatják a programsorozat keretein belül.

A kiállító pavilonok mellett öt helyszín: a nagyszínpad, az olasz piacok világát megidéző mercato színpad, a jezsuita templombelső, borszakmai sátor és gyereksátor - összesen mintegy félszáz izgalmas programot kínál a látogatóknak.

„Gondoljon bele, hogy a pizzának is van legalább 10 féle változata, de Magyarországon jóformán csak a nápolyi és római típusú pizzát ismerjük. Nekünk kezdettől fogva az a küldetésünk, hogy egy picit edukáljunk is. Természetesen nagyon fontos számunkra, hogy az emberek jókat egyenek és igyanak, de szeretnénk, ha egy kicsit a különböző országok, illetve a magyar gasztronómia kulisszái mögé is betekintést nyerhetnének vendégeink” – fogalmazott, hozzátéve, hogy új ismereteink birtokában nemcsak az élmények élvezetét mélyíthetjük el, hanem a saját konyhánkban vagy utazásaink alkalmával is segítségünkre lehetnek.

Olasz életérzés és fajsúlyos témák

Kiemelte, hogy a fesztivál napi belépővel látogatható programjaival minden egyes korosztályt szeretnének megszólítani, a Balaton Wine & Gourmet igazi családi időtöltésnek szánják. A programok egy része ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött. Ilyenek a borsátor előadásai, vagy Kalas Györgyi gyerekeknek szóló workshopjai, ahol Tiramisut és rántott rizsgolyót, azaz arancinit is készít a kisebbekkel. Ez utóbbival nem mellesleg bizonytékát adja annak is, hogy nemcsak a magyarok rántanak ki mindent, az olasz különlegességek között is akad íly módon elkészített finomság. A bemutatók és interaktív programok mellett kerekasztal-beszélgetéseket is meghallgathatnak a résztvevők. Érdekfeszítő és fajsúlyos témákban egyaránt.

Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus női borászok közreműködésével arra keresi majd a választ, hogy vajon létezik-e női ízlés a borkészítésben és a borkóstolásban. Sokak szerint a borbírálat során a nők sokkal jobban kóstolnak, mint a férfiak. Megkerülhetetlen téma, ezért a nagyszínpadon szó lesz a Balaton jövőjéről, a fenntartható fejlődésről, a biodinamikus gazdaságról és borászatról, az éghajlatváltozás hatásairól. Valamint arról is, hogy a turizmust hogyan lehet összeegyeztetni a hagyományos gazdálkodási formákkal, a szőlőműveléssel és az állattenyésztéssel

– mondta a fesztivál programigazgatója.

De nemcsak fajsúlyos témájú beszélgetések várhatóak a nagyszínpadon, hiszen az olasz bárkultúra is megelevenedik a háromnapos fesztiválon, ekkor a különböző aperitifekkel ismerkedhetnek meg a látogatók, a finom koktélokhoz pedig a Wine and Vinyl tulajdonosa élőben fogja keverni a zenét. Mindezek mellett lesz még többek között Vespa felvonulás, valamint megidézve a Dolce vita életérzést a 60-as 70-es évek olasz slágerei is megszólalnak, természetesen egy olasz énekes előadásában.

Még több információ a fesztiválról: www.bwg.hu

(Borítókép: Melczer Zsolt / Veszprémfest)