Kiderült, mi okozta a sztárkaszkadőr halálát

Újabb áldozatot szedett az alkohol a sztárvilágban. Most az egyik leghíresebb kaszkadőr hunyt el akut alkoholmérgezésben. A fiatal férfi olyan filmekben volt látható, mint a Galaxis őrzői, a Jurassic World, vagy az Éhezők viadala.

Tony McFarr – a kaszkadőr, aki olyan nagy hollywoodi sztárok dublőreként szolgált, mint Chris Pratt – szívprobléma miatt halt meg, amelyet valószínűleg a hosszan tartó, erőteljes alkoholfogyasztás után bekövetkezett akut alkoholmérgezés okozott.

A TMZ által megszerzett új dokumentumokban a floridai Orange County Medical Examiner hivatalosan kijelentette, hogy McFarr halálát szívbillentyű problémák miatti szabálytalan szívverés okozta. Az ME szerint a kaszkadőr halálában az alkoholmérgezés és a krónikus tüdőbetegség, más néven COPD is közrejátszott.

McFarr boncolása után kiderült, hogy korábban rengeteg alkoholt fogyasztott, valamint a vércukorszintje is több mint háromszorosa volt a normálnak. Édesanyja, Donna váratlannak és sokkolónak titulálta fia májusban bekövetkezett halálát. Az ME szerint a kaszkadőr holttestét otthonában találták meg, és úgy tűnik, amely egy ideje ott heverhetett, ugyanis már elkezdett bomlani. Halálát balesetnek minősítették. McFarr mindössze 47 éves volt. Chris Pratt és Tony McFarr több filmben is együtt dolgoztak, többek közt a Galaxis őrzői és a Jurassic World franchiseban.