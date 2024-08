Korunk egyik nagy betegségével veszi fel a harcot a Strand Fesztivál

Korunk egyik legnagyobb kihívása, ami a fiatalokat is leginkább érinti és foglalkoztatja, a klímaváltozás. Augusztus 22. és 24. között Zamárdiban a Strand Fesztiválon a koncertek mellett a fenntarthatóság is fókuszba kerül. A fesztivált szervező Weekend Event Kft. szakértők segítségével fenntarthatósági rendszert dolgoz ki, amelynek része a vendéglátás karbonlábnyomának csökkentése, a kerékpáros és közösségi közlekedés támogatása, a helyi vállalkozók preferálása, a zajterhelés mérséklése, valamint a fesztivál környezetre gyakorolt hatását is elemzik.