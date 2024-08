Holnap startol el a STRAND Fesztivál

Közel 200 koncert és program, 25 helyszín, számos cirkuszi show, kortárs képzőművészet, kertmozi, tábortűz, irodalmi vurstli, beszélgetések, reggeli jóga és a Balaton legmagasabb tornya, valamint fenntarthatósági és edukációs programok is várják a közönséget augusztus 22. és 24. között Zamárdiban a STRAND Fesztiválon. A MOL Nagyon Balaton egyik fő eseményén indul útjára a #nenézzfélre kampány, amely hazai klubok, fesztiválok és művészek részvételével hívja fel a figyelmet az iskolai bántalmazásra. A STRAND szombati napja egyben a Balaton Ünnepe, ahol bemutatják a Best of Balaton 2024-es ajánlatait.