Lily Allen kifakadt, gusztustalan ételeket kaptak a magániskolában, ahová Károly király is járt

Bár az emberekben az a kép él, hogy egy magániskolában minden sokkal jobb és kényelmesebb, mint egy államiban, most Lily Allen rácáfol. Legalábbis ami az étkezést illeti. Ő ugyanis rövid ideig ugyanabba az iskolába járt, mint a brit uralkodó. Elmondta, hogy „abszolút felháborító” volt például az étkezés.

A popsztár megosztotta emlékeit az Egyesült Királyság egyik leghíresebb magániskolájáról, és kijelentette, hogy az ételek „gusztustalanok” voltak – írta meg az Independent.

A popsztár, író és színész főtémaként az oktatásról beszélt a Miss Me? című podcast egyik epizódjában régi barátjával, Miquita Oliver tévés műsorvezetővel.

Allen összesen 13 iskolába járt gyermekkorában, köztük III. Károly király junior alma mater Hill House Iskolájába, ahol a tandíjak elérik az évi 21 600 fontot.

Az epizódban megkérdeztek egy hallgatót a kedvenc (és legkevésbé kedvenc) iskolai vacsorájáról, ő pedig ugyanezt az iskolát emelte ki.

Elmentem a Hill House-ba , ahova Károly herceg is járt. Volt egy rohadt undorító barna kenyerük, amiben hatalmas magok voltak, és én azt nem tudtam megenni

– mondta.

Oliver kérdésére, hogy milyenek az ételek a magániskolákban, Allen azt válaszolta, hogy valójában rosszabbak, mint az állami sulikban.

„Ezek az iskolák a nyereségről szólnak. Lefogadom, hogy a vacsorák rosszabbak voltak a magániskolákban, mint az állami iskolákban, mert az egész a látszatról szól” – mondta Allen.

Allen nagyjából hétéves volt, amikor a Hill House-ba járt, és most mesélt egy bizonyos sportnapról is, ami egy „ágyúfutást” tartalmazott, ahol a gyerekeknek egy akadálypályát kellett körbefutniuk, mielőtt összeszerelték volna az ágyút. Elmondása szerint baromi fura volt az egész, vívniuk és lőniük is kellett.

Az énekesnő, akit számos iskolából kizártak, azt állítja, hogy a magániskolák – mint például a Hill House és az Eton – az okai annak, hogy a brit politikusok „borzalmasok és könyörtelenek”.

Az anyjuk elhagyta őket hét éves korukban, és egy teljesen szeretet nélküli iskolába kerültek

– fejtette ki álláspontját Allen, aki 15 évesen hagyta ott a sulit, és azóta is szégyelli, hogy nincs sem érettségije, sem bármiféle képesítése. Gyermekeit Amerikában állami általános iskolába járatta, csak később vitték át őket magánsuliba.