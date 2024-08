Ókovács Szilveszter válaszolt Rost Andreának: Nem pöffeszkedem

Ókovács Szilveszter csütörtökön egy hosszú levélben reagált Rost Andrea legutóbbi interjújára, amelyben az énekesnő többször is szóba hozta az Opreaház igazgatóját. Ókovács a „Hallgattassék meg a másik fél is” című írásában több állítást is cáfolt. Például azt is elmondta, hogy nem „pöffeszkedik” a Székely Bertalan teremben, és a dolgozószobáját csak Kis Lyuk néven emlegetik.