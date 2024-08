Taylor Swift párja főszerepet kaphat a John Wick rendezőjének új filmjében

Úgy néz ki, hogy Travis Kelce, a Kansas City Chiefs tight end-je tárgyalásokat folytat egy filmes főszereppel kapcsolatban. Az alkotás Loose Cannons címre hallgat és a John Wick-filmek rendezője, Chad Stahelski jegyzi majd – írja a Variety.

Ha Kelce részt is vesz a munkálatokban, az biztosan nem most lesz, ugyanis bőven lesz dolga a két hét múlva kezdődő NFL szezonban. Kelce 12 amerikaifutball szezon után betört Hollwoodba New Heights című podcastjével, amit testvérével, Jason Kelcével vezet, aki a Philadelphia Eagles visszavonult játékosa.

A bulvár középpontjába azonban mégiscsak Travis Kelce került, ugyanis Taylor Swifttel alkot egy párt, ez pedig nagyot lendített a beszélgetős műsor hallgatottságán is.

Travis Kelce egyre több szerephez jut a médiában. Ő vezeti ősztől az Are You Smarter Than a Celebrity? című műsort, valamint Ryan Murphy Grotesquerie című sorozatában is szerepet kapott, amely szeptember 25-én startol.

Azonos cím, más történet

Korábban készült már Loose Cannons (Csőre töltve) címen film, amelyben Gene Hackman és Dan Aykroyd próbáltak megtalálni egy szexvideót, amelyen Adolf Hitler szerepelt. A film hatalmas kasszasiker volt 1990-ben. Bár a cím megegyezik, a történet egyáltalán nem.

A forgatókönyvet az Adam Sandler filmeket is jegyző Tim Dowling írja majd, de minderre várni kell még, ugyanis nem csak Kelce elfoglalt, a rendező Stahelski jelenleg a Hegylakó című klasszikus remake-jén dolgozik.