Demi Moore gyomorforgató horrorral tér vissza Miskolcra

Jubilál Miskolc egyik legismertebb művészeti eseménye, a CineFest. A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár két évtizede igyekszik különleges mozgóképes alkotásokat elhozni hazánkba, és idén is a világ híres filmes rendezvényein díjazott műveket vetítik majd a közönségnek. A 2024-es versenyprogram már összeállt, ennek során számos ország filmeseinek munkái váltják majd egymást a vásznon.

Talán az egyik leginkább várt ezek közül is Demi Moore új testhorrorja, amely a hírek szerint annyira durvára sikeredett, hogy sokan rosszul lettek tőle a cannes-i filmfesztiválon. A szer című bizarr alkotásban a kiöregedő sztár igyekszik unortodox módszerekkel legyőzni az időt, és visszanyerni fiatalságát, ez pedig életre szóló mellékhatásokkal jár.

Szintén kemény történetet mesél el a Sarkvidéki konvoj című alkotás, Henrik Martin Dahlsbakken filmje, amely a második világháborús eseményekhez nyúl vissza, amikor civil tengerészek szembesülnek a háború értelmetlenségével és őrültségével. Ugyancsak feszült alkotásnak ígérkezik A konyha című film, amelyben a kétszeres Oscar-jelölt Rooney Mara játszik. A történet szerint egy népszerű New York-i étterem kasszájából eltűnik némi pénz, ezért a hely vezetői egyesével kihallgatják a főként illegális bevándorlókból álló személyzetet, amelynek minden tagja foggal-körömmel ragaszkodik munkájához.

Szerelem és szakítás

Idén a párkapcsolati téma is erősen jelen lesz a filmek között. A Szerethető, amely rekordmennyiségű, összesen öt díjat nyert a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon, egy házasság széthullását mutatja meg, mindenféle részrehajlás nélkül. Emellett Szilágyi Zsófia filmje, a Január 2. is versenyez a CineFesten. A film egy szétválást mutat be, azonban a feleség legjobb barátnőjének szemszögéből.

Quentin Dupieux filmje, A második felvonás is műsoron lesz, ami a 77. cannes-is filmfesztivál nyitó produkciója volt. Az alkotásban egy lány mutatja be édesapjának élete szerelmét, pedig a fiú egyáltalán nem viszonozza a lány érzelmeit, inkább barátjának tervezi lepasszolni őt.

Szintén érdekes filmnek ígérkezik a Gloria! című alkotás, amely a Seattle-i Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri nagydíját nyerte meg.

Az 1800-as évekbeli női létről szóló film rendhagyó módon közelíti a témát, ugyanis a szereplők azon munkálkodnak, hogy a frissen megválasztott pápának egy darabot készítsenek, életük azonban így sem egyszerű. Ugyanúgy a zenei vonalon mozog a Berlinalén a legjobb forgatókönyvért díjazott Haldoklás, de komédia című alkotás, amelyben egy berlini karmester depressziós zeneszerző barátjával dolgozik épp élete fő művén, de a családi tragédiák átírnak mindent.

A tinédzserkor

Több alkotás az ifjúkort és a családi kötelékeket veszi elő, akár a 90-es években játszódó Örökkön-örökké, amelyben a kijevi lázadó fiataloknak a Szovjetunió romjai közt kell a vártnál gyorsabban felnőniük. Műsoron lesz még A lányok, lányok lesznek, amely az indiai kamaszkor törékeny éveit mutatja be. Emellett vetítik majd Didi című alkotást is, egy 13 éves tajvani–amerikai fiú iskolakezdés előtti nyári hónapjának történetét, aminek során megtanulja azt, amit otthon nem tudott: korcsolyázni, flörtölni, és hogy hogyan kell szeretnie az édesanyját.

Szintén Miskolcon versenyez az Egy család rövid története, amelyben egy kínai família élete kuszálódik össze, ahogy ki nem mondott titkok, teljesítetlen elvárások és feldolgozatlan érzelmek kerülnek a felszínre egy titokzatos, új barátnak köszönhetően. Végül a közönség láthatja még A gonosz nem létezik című alkotás, amelyben egy apa és lánya küzdenek Tokió melletti, kis, falubéli otthonuk nyugalmáért, aminek szomszédságába befektetők érkeznek, és környezetkárosító beruházásukkal az életük nyugalmát, jólétüket veszélyeztetik.

A 2024-es CineFestet szeptember 6–14. között tartják.

A huszadik fesztivál keretén belül a rendezvény szervezői a fenti alkotásokon túl még számos filmet hoznak a közönségnek, így érdemes végigböngészni a teljes műsort.