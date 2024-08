Megérdemli, nem érdemli meg. Ezúttal egy állami elismerés osztja meg a közbeszédet. Fásy Ádámot a Magyar Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztjével tüntették ki augusztus 20-a alkalmából, s bár ennek visszhangja ezúttal nem vezetett odáig, mint Bayer Zsolt 2016-os lovagkeresztes kitüntetése, amikor is száznál is többen jelezték, hogy a publicista személye és munkássága miatt visszaadnák állami elismeréseiket, a kitüntetések odaítélésnek kérdése ezúttal is téma lett.

Úgy tartják, a díjakat adják, nem pedig kapják. Ha innen nézzük, nincsen itt semmi látnivaló, a magyar állam vezetői ugyanis úgy döntöttek, hogy 2024-ben Fásy Ádámot a Magyar Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztjével tüntetik ki augusztus 20-a alkalmából. Az indoklás szerint

magas színvonalú munkájáért.

A díjátadón Hankó Balázs, a kultúráért és az innovációért is felelős miniszter ezeket a szavakat intézte a kitüntetettekhez: „Ma sem kisebb a kihívás, mint volt a zivataros századok során, a válasz pedig ugyanaz. Állhatatos értékőrzés és bátor értékteremtés, ami egyszerre jelenti keresztény kultúránkat, a fiataloknak hivatást közvetítő tudást, a kreativitásunk által megszülető innovációt – és jövőt adó családjainkat.”

Akkor most miért is kapta, mi is történt?

Fásy Ádám mint kulturális szervező, műsorvezető, a Munkácsy Alapítvány elnöke kapta az állami elimerést. Sokan a szívükhöz kaptak, mondván, nem látják az indoklásban szereplő színvonalat, vagy legalábbis arról mást gondolnak, mások ugyanakkor, köztük neves művészek kiálltak Fásy Ádám mellett, szerintük megérdemli a kitüntetést.

A díjak odaítélése, valamint az azt követően meginduló társadalmi párbeszéd – már amennyiben az párbeszéd, s nem pedig társadalmi vihar – arra mutat rá, hogy olykor érzékeny pontra tapint. Ám egy államnak és annak minden vezetőjének jogában áll azt kitüntetni, akit akar, ahogyan bárkinek jogában áll ezzel egyet nem értenie. A kérdés csak az, hogy amennyiben egy állami kitüntetés nem visszavonható, vagyis ha visszaadják is, akkor is érvényben marad, van-e értelme arról vitatkozni vagy beszélni, netán érvelni, hogy egy kitüntetést megérdemel-e valaki, vagy sem.

A beszélgetésben erről is szó lesz, ahogyan arról is, hogy mi is a Munkácsy Alapítvány – amelynek eddig minden elnöke magas rangú állami kitüntetést kapott: Pákh Imre, L. Simon László, Rákay Philip – és most már Fásy Ádám is.

(Borítókép: Fásy Ádám átveszi a Magyar Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztjét a Pesti Vigadóban 2024. augusztus 16-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)