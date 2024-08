A csúcson kell abbahagyni: Azahriah meglepetésével zárult az idei STRAND Fesztivál

Mozgalmasra sikeredett a STRAND Fesztivál harmadik, egyben utolsó napja: telt ház lett, ami ritkaságszámba megy – mármint hogy egy fesztivál bármelyik napja sold out legyen. Hogy a különösen magas látogatószám a VALMAR rekordkísérletének vagy Azahriah jelenlétének tudható-e be, nem tudjuk, legfeljebb sejtjük, mindenesetre nem csak a statisztika mutatott magasabb számot, valóban érezhető volt a nagyobb tömeg a korábbi napokhoz képest.

A sokadalom nemcsak a hangulatot, a porszintet is megdobta, szürkeség nehezedett a tüdőkre, de ami még a porfelhőnél is látványosabb volt, az a rajongók öltözéke: könnyen ki lehetett szúrni, hogy ki mire jött. Azahriah Matula-sapkája és jellegzetes, kerek napszemüvege bulizók százainak outfitjét inspirálta, szinte félpercenként szembejött valaki, aki messziről akár maga az előadó is lehetett volna. És akkor még nem említettük a merchpólókat: szintén rengeteg efféle felsőt húzó fanatikust láttunk.

Az első nagyszínpados koncert, az Ivan & The Parazol megadta az est alaphangját. Igen ám, csakhogy napközben elesett a déli part, a vonatközlekedést síntörés akadályozta, így a közönség sem ért időben oda a bulira. A késéssel érkező közönségnek talán senki nem örült annyira, mint a VALMAR srácai, akik a koncert végén rekordkísérletet tettek egy közös emberi vonatozásra. Mi sem volt ehhez jobb háttérzene, mint a Demjén-film (Hogyan tudnék élni nélküled? – HTÉN) egyik slágere, a Szerelemvonat.

A koncert egyébként a közönség reakcióit nézve ütött, nem csak a fiatalok és az idősebb generáció, de a kiskamaszok is valósággal átszellemültek, torkuk szakadtából üvöltötték az Úristent, míg a nézőtér elején többen Maricsék pólóját követelték. A VALMAR Majkához hasonlóan a korosztályt nézve sokkal színesebb rajongótáborral rendelkezik, mint mondjuk Dzsúdló – aki szintén színpadra állt a STRAND-on –, nem is csoda, hogy ekkora közönséget kaptak szombat este – még annak ellenére is, hogy sokan az utolsó pillanatban estek be a fesztiválra.

19 VALMAR Galéria: STRAND Fesztivál - 2024. 08. 25. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Késtek, mint a magyar vonatok

A Best of Balaton díjátadója miatt csúszás volt a menetrendben, a MOL Nagyszínpadon nem csak Marics Peti és Valkusz Milán, de Dzsúdló, a cirkuszosok és Azahriah is kisebb késéssel léptek a közönség elé.

Dzsúdlót már hallhatóan követelték a rajongók, míg végül körülbelül fél órával az eredeti menetrend szerinti kezdés után megjelent a sziluettje a színpadon, meg persze a kijelzőn, a közönségnek pedig leeshetett az a bizonyos kő a szívéről. Energiákban nála sem volt hiány, ugrált, futkározott, kommunikált a fiatalokkal, mindent megtett azért, hogy a hallgatóság jól érezze magát a hőségben is, amely estére sem akart alábbhagyni. Elhangzottak a legnagyobb slágerek, köztük természetesen a Lej is, amely a legnagyobb ovációt kapta.

Az előadó szettje és vizuálja – sokszor a hangzása is – hasonlított a Circus Morpheus Show szereplőire, akik Dzsúdló után kápráztatták el a közönséget. Hundred Sins, Lakatos Márk és Vincze Tünde divatbemutatóval összekötött show-ját másodjára tűzték műsorra, de szombaton is legalább akkora sikere volt, mint pénteken.

19 Dzsúdló Galéria: STRAND Fesztivál - 2024. 08. 25. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Meghozta a telt házat

A nap headlinerje Azahriah volt, akinek bár nem ez volt a legerősebb koncertje, mégis legalább kétszer annyian gyűltek össze a színpad előtt, mint más előadóknál. A hangja nem volt százas, valószínűleg az egészségi állapota sem, úgy hallatszott, mintha dugult orral énekelt volna – talán így is volt. Ezt a közönség soraiban meg is jegyezték, minél messzebb állt egy bulizó, annál jobban hallotta a gyengébb hangot.

Ennél a produkciónál kimondottan igazzá vált a megjegyzés, miszerint DESH hozza el az igazi bulihangulatot egy-egy Azahriah-koncertre. Míg a szólóprodukciók alatt nagy volt a nyüzsgés, sokan – jellemzően a színpadtól messzebb állók – inkább csak háttérzajként tekintettek a műsorra, de ahogy megérkezett DESH, egyből azok is énekelni kezdték a közös slágereket, akik addig oda sem figyeltek a dalokra. DESH-nek a vérében van a szórakoztatás, egyre profibban hergeli a közönséget, utóbbi látszólag zabálja a rappert, aki néhány hete adta első önálló – telt házas – koncertjét a Budapest Parkban.

19 Azahriah Galéria: STRAND Fesztivál - 2024. 08. 25. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Bár a buli mindenféle különösebb történés vagy váratlan esemény nélkül zajlott, Azahriah-nak a koncert végén azért mégis sikerült meglepetést okoznia a közönségnek. Az örökös zárószám, a Mind1 után végre-valahára felcsendült a tartarosz, Azahriah tavaszi, Skatulya I című lemezén helyet kapó metálos szerzemény.

Ez lehetett volna az est fénypontja; igen ám, csakhogy sokan ekkor már bőven elindultak hazafelé, és lemaradtak a kuriózum produkcióról,

hisz ki a fene gondolná, hogy a Mind1 után még nincs vége mindennek... Azahriah eddig szinte soha nem vette fel a tartaroszt a műsorába, az ausztriai Nova Rock Fesztiválon kívül csak elvétve adta elő, ezért is nagy szó, hogy a STRAND-ra elhozta a dalt. A last minute meglepetéssel megspékelt koncertnek éjfélkor lett vége, aki pedig még bírta szusszal, az a népszerű brazil DJ, Alok szettjét is meghallgathatta a Petőfi Nagyszínpadon.

(Borítókép: Azahriah a STRAND Fesztiválon 2024. augusztus 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)