Bulizni mentek, az életükkel fizettek érte

Mai napig hírhedt eseménynek számít az 1969-es Altamont Festival, az 1999-es Woodstock, a 2021-es Travis Scott-koncert, vagy itthon a West Balkán. A biztonsági és logisztikai kérdések elhanyagolása, hibás kezelése komoly gondokat tud okozni, ezért fulladt botrányba a napokban a Boris Brejcha-koncert is. A budaörsi eseményen szerencsére nem történt katasztrófa, de a hírek szerint ehhez némi szerencse is kellett. Cikkünkben felelevenítjük a koncert- és partikultúra hírhedt katasztrófáit, bemutatjuk, hogy melyik esetben min bukott meg a rendezvény, és mi vezethet halálos végkimenetelű eseményekhez.

Sajnos számos ilyen történetről tudni, így cikkünk a teljesség igénye nélkül íródott, csupán néhány szerencsétlenséget megemlítve, ahol szimplán a jobb szervezéssel elkerülhető lett volna a katasztrófa. Igyekszünk kerülni azokat a történeteket, ahol technikai hiba (az Indiana State Fair színpadának összeomlása), elöregedett épület (a Rhythm Club tűzesete), vagy természeti csapás, körülmény (a Roskilde fesztivál 2000-es tömegszerencsétlensége, ahol az eső következtében csúszott a talaj) miatt tört ki pánik.

Továbbá azokat az eseteket is mellőzzük, ahol a közönség valamely tagja volt az elsődleges felelős a katasztrófáért (a Montreux Casino 1971-es tűzesete, amit a Deep Purple is megénekelt), vagy ahol terrorcselekmény történt (Manchester Arena, 2017-es robbantás). Bár ezeknél is felelősségre vonható a szervezés, de nem csupán az ő hanyagságukon múlott a végkifejlet Az alábbi esetekben azonban komoly szervezői hibák vezettek a halálesetekhez.

Biztonság, őrség

Ismerni nem egy és nem kettő olyan esetet, amikor a biztonsági személyzeten csúszott el a dolog, de talán a leghírhedtebb egy fél évszázados történet 1969-ből. Az Altamont Speedway Free Festival egyfajta nyugati parti Woodstockként is ismertté vált, annak ellenére, hogy nem lett olyan naggyá, mint New York állambeli elődje. Néhány hónappal az ikonikus esemény után tartották, és mintegy 300 ezer fő vett rajta részt. Olyan sztárfellépőket hívtak, mint Santana, a Jefferson Airplane, a The Flying Burrito Brothers, a Crosby, Stills, Nash & Young és a The Rolling Stones. A fellépők közt lett volna a The Greatfiul Dead is, de végül nem álltak színpadra, látva a dolgok alakulását.

Ugyanis a szervezők nem szereztek megfelelő számú és kvalitású biztonsági személyzetet, hanem úgy döntöttek, hogy felbérlik a Hells Angels motorosbanda helyi csoportját. Hogy pontosan miként szólt az egyezség, nem tudni, ugyanis számos résztvevő máshogy idézte fel a történteket. Egy dolog azonban biztos: 500 dollár értékben (ez ma több mint négyezer dollárt, mintegy másfél millió forintot jelent) ajánlottak fel sört a motorosoknak, hogy gátat képezzenek a színpad és a több százezres embertömeg között. Annyi volt a feladatuk, hogy védjék a színpadot, megakadályozzák a haláleseteket és a nemi erőszakot, ennek ellenére számos atrocitásról lehetett tudni, aminél vagy nem avatkoztak közbe a motorosok, mondván nem az ő dolguk, vagy épp aktív részvevők voltak benne.

Az információk szerint a szervezők pontos instrukciókat sem adtak a Hells Angels tagjainak, hogy mit várnak el tőlük, és mire készüljenek a koncerten, ami még profi biztonságiak esetében is nehéz helyzet.

Emellett a motorosbanda tagjai kijelentették, hogy ők se nem rendfenntartó egység, se nem biztonsági személyzet, a maguk módján intézik a dolgokat, ahogy azt jónak látják. A helyzet a Rolling Stones koncertjére annyira elfajult, hogy a motorosok láncokkal, biliárddákókkal, késekkel felszerelve álltak őrt a színpadnál. Egy néző, Meredith Hunter – állítólag tudatmódosító szerek hatása alatt – fegyvert rántott, mire az egyik motoros leszúrta. A Stones tagjai, bár nem láttak mindent, tudták, hogy nagy baj van, de annyira tartottak a tömeg haragjától, hogy nem merték félbehagyni a koncertet. Az eseményt az egyik legismertebb zenei dokumentumfilm, a Gimme Shelter is körbejárta.

Hanyag szervezés, gyenge kontroll

Szintén katasztrófába torkollt a Woodstock Festival 1999-es újragondolása. A szervezők sem a hőséggel, sem az emberlétszámmal, sem a megfelelő ellátással vagy biztonsággal nem foglalkoztak, csak hogy spóroljanak a költségeken. Három haláleset is történt a rendezvényen, ami zömében ezek együttes hatásának volt tulajdonítható. A hőség olyan brutális volt (37-38 Celsius-fok), hogy folyamatos vízellátásra lett volna szükség, de ezt nem oldották meg. Az árak sem lettek egységesítve, így a fesztivál elején is – mai értékén – több mint kétezer forintba került egy palack víz, de a fogyatkozó készletek miatt az árusok megemelték az árakat,

így a harmadik napra ez már meghaladta a hétezer forintot.

A tapasztalatlan, olcsón felbérelt biztonsági személyzet lehetőséget adott számos törvénytelen eszköz becsempészésére, illetve visszaélésekre, emellett a szexuális erőszak sem volt ritka az eseményen. Mindezeken túl az egészségügyi ellátás, illetve a nyilvános vécék és zuhanyzók száma sem volt alkalmas a több mint kétszázezer vendég kiszolgálására. Számos fellépő zenekar (The Offspring, Red Hot Chili Peppers) is kifejezte nemtetszését az állapotokat látva.

Szintén súlyos szervezési és rendfenntartási hiba történt a 2010-es Love Parade fesztiválon, amelyen 21 ember vesztette életét és több százan sérültek meg. A szervezők és a hatóságok egymást hibáztatták, amiért a hatalmas tömeget nem bírták féken tartani, ami a késleltetett kapunyitás után igyekezett a fesztiválra. Az egyetlen be- és kiléptetési útvonal nem bírta el az embertömeget és összeomlott. A baleset hatására az 1989-ben alapított fesztivált, bár nem kaszálták el rögtön, többször nem tartották meg.

Túlértékesítés

Az egyik gyakori balesetszituáció az, amikor több jegyet adnak el, mint amennyire engedély van, vagy mint amennyi látogatót valóban képesek kezelni. Számos beltéri rendezvény emiatt fulladt katasztrófába.

Többek közt ilyen volt az indonéziai Asia African Cultural Center 2008-as esete, amikor a Beside nevű zenekar adott koncertet. Akkora tömeg gyűlt össze, hogy a belső teret és a bejáratokat is teljesen ellepték. Az épület befogadóképességének nagyjából dupláját engedték be, ami a vendégeknél légszomjat, fulladást, dehidratáltságot és egyre növekvő pánikot okozott. Sokan eszméletüket vesztették, de nem kaptak megfelelő orvosi ellátást, mert a szervezők nem voltak felkészülve erre.

Nem telt sok időbe, és tömeghisztéria alakult ki, a vendégek egymást lökve, taposva hagyták el a területet. Az eset tizenegy ember életét követelte, és sokan megsebesültek. A helyszínt évekre bezárták, az újranyitását követően már más néven, más profillal maradt meg a hely Bandung városának életében.

Az esethez hasonlatos a West Balkán itthoni története, amikor szintén olyan tömeg gyűlt össze a szórakozóhelyen, amelyet a szervezők nem tudtak kordában tartani. A nagyjából háromezer ember között pánik tört ki, ami végül három lány életébe került, akiket agyonnyomtak.

Előadói hanyagság

2021-ben az Astroworld Festivalon, Travis Scott koncertjén tíz ember vesztette életét és több százan megsérültek. Itt is szervezői hiba történt, mivel kétszer annyi vendég érkezett, mint amennyit a helyszín képes volt ellátni. A tumultus okozta zavarokat egyre kevésbé volt képes kézben tartani a szervezés, a helyzet pedig a rapper, Tarvis Scott koncertjén tetőzött.

A látható pánik és fizikális nyomás ellenére sem a szervezők, sem az előadó nem rekesztette be a koncertet. Scott, aki késve kezdte fellépését, nagyjából fél óra után állította le a show-t, hogy felhívja a figyelmet egy elájult nézőre, de a koncert ezzel nem zárult le, és sokan továbbra sem kaptak segítséget. A tombolás óriási volt, menekülőutak nem maradtak, így kilencen nem térhettek haza a koncert után.

A mostani eset Boris Brejcha koncertjén az információk szerint a szervezés hibás hozzáállásából, a vízhiányból, a forróságból, a lassú kiszolgálásból és a parkolóhelyek hiányából adódott, de számos bejelentés érkezett a durva hangerőre is. Haláleset szerencsére nem történt. A nyomozás még folyik, az eset részleteit alábbi cikkünkben szedtük össze.