Kulka János visszatér a színpadra

Nemrég a Nemzet Színészének választották Kulka Jánost, aki nyolc évvel ezelőtti stroke-ja óta sokat dolgozik azon, hogy az állapota javuljon. Elkezdett úszni és teniszezni, és a logopédusnak köszönhetően a beszéde is folyamatosan javul.

Most pedig visszatér a világot jelentő deszkákra. Szeptembertől a Halál Velencében című egyszemélyes darabban áll közönség elé a Jurányi Inkubátorházban – írja a Meglepetés magazin.

Hosszú volt az út

A színész tavaly még borúsabban látta helyzetét. Egykedvű lett, egy időre szinte minden szenvedélyével felhagyott. A festést is abbahagyta, pedig korábban tucatnyi képet készített, és a színházba járás sem hozta meg számára az örömöt, úgy fogalmazott, megunta. Ugyan az állapota rohamléptekben javul, az életét teljesen megváltoztatták a történtek, hiszen nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte betegsége. Stroke-ja óta afáziával, vagyis beszédzavarral küzd, nem emlékszik a régi szerepeinek a szövegeire, versekre és a korábban beszélt idegen nyelveket is elfelejtette.

Most azonban új szerepet kapott: a Halál Velencében című darabban

egy idős professzort fog alakítani, aki egy velencei utazása alatt szembesül rejtett személyiségével, arra kényszerülve, hogy számot vessen korábbi életével.

Thomas Mann híres regényét Kulka János 18 évvel ezelőtt hangoskönyvben mondta fel, egyedüli szereplőként lép színpadra. A karizmatikus színészt az élet a betegsége miatt az elmúlt években a pálya szélére állította, ám szeptember végétől rajongói újra megcsodálhatják tehetségét.