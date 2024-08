Szerdán bejelenthetik, hogy ki lesz a Linkin Park új énekese

2017 júliusában több millió rajongó szíve szakadt meg, amikor a Linkin Park imádott énekese, Chester Bennington öngyilkos lett. A tragédia után a zenekar azonnal felfüggesztette működését, amin senki sem csodálkozott, ugyanis Bennington alapvető eleme volt a zenekar létezésének és megszólalásának. Majdnem pontosan hét évvel a frontember halála után azonban most elindult egy visszaszámlálás a banda oldalán, és ezzel együtt a találgatások is, ugyanis egy másik zenekar szintén érintett a történetben.

Váratlan fordulat, ő lehet az új bandatag

Bár eddig szó sem volt arról, hogy a Linkin Park másik énekessel folytassa tovább, most azonban felröppentek a hírek arról, hogy egy másik, szintén hatalmas karriert befutott csapat frontembere állhat be a nu-metál nagyjaihoz.

Mégpedig nem más, mint Deryck Whibley, a SUM 41 énekese.

Bár a Linkin Park mindig egyértelműen elhessegette a témát, az új énekes személyéről sok elmélet született a rajongók és a zeneipar részéről. Legutóbb úgy gondolták, hogy egy női előadó lép majd Chester helyére. Úgy néz ki, hogy ez végül nem volt hiteles információ.

A SUM 41 szintén megosztott egy posztot az X-en, amelyben felhívják a rajongók figyelmét, hogy ugyanazon a napon, amikor a Linkin Park visszaszámlálása is lejár, nagy bejelentés várható Deryck Whibley-től. Több se kellett a népnek, azonnal elindult a kommentáradat.

Egyesek teljes extázisba estek, hogy a két banda bizonyos módon egyesül. Mások azonban negatív érzéseiknek adtak hangot,

és nem örültek Chester Bennington helyettesítésének. Volt persze olyan is, aki viccesre vette a figurát és feltette a csapatnak a kérdést, hogy az énekes is a frissen összeállt Oasis tagja lesz-e. Whibley egyébként már énekelt együtt a csapattal a Bennington tiszteletére rendezett búcsúkoncerten is, valamint a Reading Fesztiválon is előadott egy dalt a Linkin Park rapperével, Mike Shinodával.

Az csak még inkább ráerősít a spekulációkra, hogy a SUM 41 már bejelentette feloszlását, kiadtak egy utolsó dupla albumot, és búcsúturnéra indulnak, melynek 2025 januárjában lesz vége. Hogy végül milyen hírt kapnak a Linkin Park rajongói, azt egyelőre még nem tudni, azonban most, hogy az Oasis nagy bejelentése megtörtént, minden szem a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb zenekarára és Deryck Whibley-re szegeződhet.