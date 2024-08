Macklemore lemondta a közelgő októberi dubaji koncertet az Egyesült Arab Emírségeknek „a folyamatban lévő szudáni népirtásban és humanitárius válságban” betöltött szerepe miatt, mivel a jelentések szerint támogatják az ottani kormánycsapatok ellen harcoló félkatonai erőket.

Az amerikai rapper bejelentése újra felkeltette a figyelmet az Egyesült Arab Emírségek szerepére az afrikai nemzetet sújtó háborúban. Míg az Egyesült Arab Emírségek többször is tagadta a Rapid Support Forces felfegyverzését és vezetőjük, Mohamed Hamdan Dagalo támogatását, az ENSZ-szakértők januárban „hiteles” bizonyítékokról számoltak be, amelyek szerint hetente többször is küldtek fegyvert az RSF-nek Észak-Csádból – írta meg a The Guardian.

Szudánban 2023 áprilisának közepén tört ki a káosz, amikor a katonai és félkatonai vezetők között régóta dúló konfliktus kirobbant a fővárosban, Kartúmban, és átterjedt más régiókra, köztük Dárfúrra. Becslések szerint több mint 18 800 ember vesztette életét a harcokban és több mint 10 millióan hagyták el otthonaikat. Százezrek állnak az éhínség szélén.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának júniusi ülésén a harcba keveredett szudáni kormány közvetlenül az Egyesült Arab Emírségeket vádolta meg az RSF felfegyverzésével, és egy emirátusi diplomata dühösen azt mondta kollégájának, hogy hagyja abba a „nagyképűséget”. Az Egyesült Arab Emírségek részt vett a folyamatban lévő béketárgyalásokon a harcok befejezésének céljából.

Az emírségek külügyminisztériuma nem kommentálta Macklemore vasárnapi nyilvános kijelentését, ahogy Dubaj médiahivatala sem. A szervezők a múlt héten bejelentették, hogy a műsort lemondták és a visszatérítik a jegyek árát, anélkül, hogy magyarázatot adtak volna a történtekre.

A Grammy-díjas Macklemore szombati bejegyzésében az Instagramon azt írta, hogy egy sor ember arra kérte, hogy mondja le a show-t a szudáni emberekkel való szolidaritás jegyében a népirtás és humanitárius válság elleni tiltakozásképp.

Fiatalok is meghalnak – hívta fel a figyelmet

Macklemore nemrég előadta a Hind's Hall című dalt is, egy Hind Rajab nevű fiatal lány tiszteletére, akit az izraeli erők Gázában öltek meg négy unokatestvérével, nagynénjével és nagybátyjával, valamint két mentőssel. A Hind's Hallból származó összes streamingbevétel az ENSZ Unrwa segélyszervezetéhez kerül.

Tudom, hogy ez valószínűleg veszélyezteti a jövőbeni fellépéseimet a környéken, és nagyon utálom, hogy cserben kell hagynom a rajongóimat. Én is nagyon izgatott voltam, de amíg az Egyesült Arab Emírségek le nem állítja az RSF felfegyverzését és finanszírozását, addig nem lépek fel ott

– közölte az énekes.

Hozzátette: „Nem ítéli el az Egyesült Arab Emírségekben fellépő művészeket, de felteszi a kérdést a Dubajban játszani tervező társainak: ha a platformjaikat a kollektív felszabadulás mozgósítására használnák, mit tudnának elérni?”

Az RSF a Janjaweed-harcosokból alakult Omar al-Bashir akkori szudáni elnök alatt, aki három évtizeden át irányította az országot, mielőtt egy 2019-es népfelkelésen megbuktatták. A nemzetközi büntetőbíróság népirtás és más bűncselekmények vádjával keresi.

Dubaj megpróbált A listás előadókat vonzani a városállamba egy vadonatúj arénába és más helyszínekre. Az előadók azonban a múltban elismerték, hogy nehéz fellépni az Egyesült Arab Emírségekben, egy örökletesen irányított hét sejkből álló szövetség miatt, mert a beszédet szigorúan ellenőrzik.

Idetartozik Dave Chappelle amerikai komikus is, aki májusban hívta fel a figyelmet Abu-Dzabiban, amikor az Izrael–Hamász-háborút „népirtásnak” nevezte, és viccelődött az Egyesült Arab Emírségek hatalmas megfigyelőapparátusával.